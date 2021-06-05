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國防大學少校刁難廠商索賄 遭依24個貪汙罪判8年6月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

國防大學少校曾憲志多次向廠商廖姓夫婦索賄，並和退役同袍、營建公司蔡姓負責人勾結，接連利用小額採購案浮報詐領近百萬，檢方痛斥曾敗壞軍紀，而廖姓夫妻被曾刁難，協助詐財卻無獲利，處境堪憐；法院審理後依貪汙罪等判曾8年6月，5名業者均獲緩刑，可上訴。

檢方調查，曾（40歲）自2014年7月擔任少校採購官、後勤官，趁辦理率真校區小額採購時多次盜刻廠商印章，以浮報採購量、施作次數詐領各項工程價金；另2017年3月起，又浮報夾子車、懸臂車28次，並向廠商廖男及周姓妻子以每件採購1至2萬元價碼索賄，若不從就會刁難迫使就範。

曾並和蔡男合作，透過木樁支架、樟樹補植等小額採購開立不實報價單，另國防大學某次採購中，明明只有56箱衛生紙需求，曾竟浮報到206箱，並透過徐姓友人、劉姓零售業者製作假發票核銷。

檢方也查出，曾虛報名目五花八門，舉凡木樁支架、花卉植栽、有機肥料、地板打蠟、驅蟲滅鼠、阿里山茶葉都有，不法所得近百萬元；直到2017年9月曾獅子大開口，再指使周女偽造43次、45次清運文件，自己並冒用官兵簽名，企圖一次詐領74萬8000元，遭國防大學發現將他送辦。

檢方痛斥，曾貪汙次數多、敗壞軍紀，廖姓夫妻怕被曾刁難，過程中無獲利，在「為公之道德勇氣，與為私的公司商譽經營」間抉擇，處境兩難。

桃園地院認為，曾男貪圖私利，利用職務上機會，2014年7月至2017年11間浮報、虛構採購費用以詐取財物，並向廠商索賄，次數非少、食髓知味，也有廠商筆記為證；考量曾審理中部分坦承，另廖姓、周姓、蔡姓、劉姓及徐姓業者配合曾共同詐財，均坦承不諱。

法院審理後，依24個利用職務機會詐取財物罪及利用職務機會詐取財物未遂罪、不違背職務收受賄賂罪，判曾有期徒刑8年6月，另廖男、周女，蔡男均判2年、緩刑5年，劉女、徐男均判1年9月，緩刑4年。

國防大學。記者曾健祐／攝影
國防大學。記者曾健祐／攝影

國防大學 貪汙

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