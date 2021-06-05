中科院解僱港台雙重國籍工程師 法院認違反勞基法

姚姓男子在國家中山科學研究院擔任工程師，中科院以他取得香港居民身分證，且負責具機敏性的國防武器裝備科研，依內部人管規定解僱；姚主張自己已喪失香港永久居民身分，認為中科院非法解僱；法院審酌，依陸委會釋疑姚已非港澳條例的香港居民，判處兩造僱傭關係存在，可上訴。

姚男主張，他2019年9月起到中科院任工程師，工作剛滿1年，中科院就以他是香港地區人士，對於所擔任之工作不能勝任為由資遣，但依香港特別行政區政府入境事務處及香港澳門關係條例，他已喪失香港永久性居民身分，且過去1年考核良好，認為中科院解僱不合法。

姚還說，事前已告知中科院自身香港背景對方仍錄取，現卻翻異決定顯違反誠信原則，雙方經桃園市勞動局調解不成立，因此向桃園地院提起勞動事件，請求與中科院僱傭關係存在，並給付月薪、年終，提繳勞退金等。

中科院抗辯稱，錄取通知有註明「大陸地區、香港或澳門地區人士」不得辦理進用，人管規章也明定，於進用後始查覺者，得取消其錄取資格，另事前也曾函詢大陸委員會釋疑有關持有香港永久性居民身分疑慮，陸委會回覆，若同時持有我國及香港居民身分證，可依中科院相關規範辦理。

中科院指出，姚負責國防武器裝備科研，極具機敏性，因其香港身分具特殊性，依法解僱符合估定，且根據姚履歷、自述，都均未主動告知具香港人士身分。

法院認為，應釐清中科院人管規定中所稱「香港人士」意義為何，根據陸委會函覆中科院「姚男原告已持有我國身分證，已非港澳條例所稱之香港居民」，因此姚是我國國民，非港澳條例所稱之香居民，是否為中科院人管規定的「香港人士」，已有疑慮。

法院也發現，中科院經陸委會函釋後，內部也經當時院長杲中興簽核，同意姚繼續留任，可見中科院以姚有香港身分認為不符規定，但仍予以進用；另部門主管也表示，姚工作能力表現良好，有培養潛力，希望交付計畫任務給他；另中科院也可以機敏考量，限制姚業務，卻無作為直接解聘。