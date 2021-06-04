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情侶看片竟見私密照 男友持刀威脅、她遭割傷獲賠44萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

在澳大利亞打工的詹姓、黃姓情侶用筆電看電影，黃女卻發現筆電內竟有竊自她隨身碟的私密檔案，她要求詹交出筆電或刪檔，兩人爭執。詹為護電腦，拿出肉品工廠的剔骨刀架在脖子前相脅自殺，黃女在搶奪時右手無名指、小指遭割傷，她提告求償醫療、機票、工作損失與精神慰撫金共80萬元，台灣高等法院判詹賠償44萬餘元確定。

34歲的黃姓女子和32歲的詹姓男子原為情侶，2017年間在澳大利亞昆士蘭肉品工廠打工並同居，兩人月薪各約10萬、5萬台幣。當年7月12日晚上，兩人想看電影，黃女將隨身碟交給詹操作，並告訴他只能瀏覽電影檔案，但沒想到到了客廳，卻發現詹的電腦裡有多個文件檔案名與她的檔案名相同，她要求檢查，男友百般推託。

在黃女堅持下，詹勉強開啟檔案，結果裡頭確實是她的私人照片與文件資料，她氣得要求刪除，但詹卻惱羞成怒拒刪。詹抱起筆電，再從廚房拿出剔骨刀威脅自殺，還說「你來殺了我啊」，在爭搶電腦過程中，黃女右手無名指肌腱斷裂，小拇指遭割傷。

一審時，黃女求償120萬元，新北地方法院判詹賠償33萬5710元。黃女上訴，表示詹已賠她4萬8千元，而一審只判詹賠33餘萬元，這不夠賠償她的損害，請求詹應再賠償47萬1507元。

詹姓男子表示，當時黃女情緒失控欲搶奪筆電，手指才誤觸刀鋒，不是他故意劃傷，況且他保護筆電而持刀具屬正當防衛，對方受傷至少也有五成的責任。詹說，黃女受傷後已在澳洲治療，之後他多次往返台灣、澳洲就醫或報警，純粹是她自身考量而非必要。

高等法院認為，詹姓男子承認出於好奇而偷偷下載黃女和她前男友的合照等檔案，也曾說「妳先平心靜氣把傷養好，我的電腦已經打不開我燒掉了，這是給妳的保障」，可見衝突導火線是因詹竊取女友檔案，他以「正當防衛」抗辯無據。

黃女曾3度返台就醫、回澳報警與製作筆錄，機票費用都是因詹的侵權行為而增加的生活費用。高院認為，雖然澳大利亞最後未認定詹涉刑事犯罪，但這是該國的法律判斷，無從認定黃女不需要報案、製作筆錄。

高院認為黃女受傷，她自己也應負三成過失責任，在計算機票、不能工作損失、精神慰撫金與醫療費用後，認定黃女可求償金額為44萬8173元，因此詹應再賠償11萬2463元。本案不得再上訴。

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在澳大利亞打工的詹姓、黃姓情侶想用筆電看電影，黃女卻發現筆電內竟有竊自她隨身碟的私密檔案，她要求詹交出筆電或刪檔，兩人爭執，黃女遭剔骨刀劃傷。台灣高等法院判詹應賠償44萬餘元確定。記者王宏舜／攝影
在澳大利亞打工的詹姓、黃姓情侶想用筆電看電影，黃女卻發現筆電內竟有竊自她隨身碟的私密檔案，她要求詹交出筆電或刪檔，兩人爭執，黃女遭剔骨刀劃傷。台灣高等法院判詹應賠償44萬餘元確定。記者王宏舜／攝影

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