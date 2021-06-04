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六四悼念活動遭砸場 男情緒不穩稱「不小心的」

聯合報 / 記者李隆揆賴佩璇／台北即時報導

台灣公民團體今天在自由廣場前舉辦六四悼念活動，晚間接近尾聲時，一名陳姓男子卻出手推倒現場布置，引發參與活動的民眾不滿，一旁員警見狀立刻上前制止，並將陳男帶回警所偵詢，全案將依毀損罪嫌移送偵辦。

公民團體表示，今天在自由廣場前舉辦的六四悼念活動，提供社團與民眾獻花，過程原本和平素樸，皆遵守實聯制、一進一出等防疫規定，卻在晚間活動接近尾聲遭到暴力對待。

警方調查，年約40歲的陳姓男子情緒不穩，近日曾舉牌抗議，要求蔡英文政府提供疫苗讓全民施打，今晚7時許又出現在自由廣場，出手推倒六四悼念活動主辦單位佈置的照片及畫架，引發現場民眾不滿，上前質問「是信仰問題還是拿了錢的？」

現場員警見狀上前制止，並將陳男帶返警所釐清案情，陳男僅稱「是不小心的」，但公民團體提出告訴，全案詢後將依毀損罪嫌將陳男送辦。

據悉，該活動是合法申准的集會活動，今天下午4時許進行至晚上8時結束。公民團體除對陳男提告，也嚴正表示，對六四暴力絕不妥協，無論是32年前的天安門，還是今天的自由廣場悼念亭，皆堅持追究責任、要求道歉，因為這是世界發展民主的重要原則。

陳姓男子出手推倒現場布置，引發參與活動的民眾不滿。記者李隆揆／翻攝
陳姓男子出手推倒現場布置，引發參與活動的民眾不滿。記者李隆揆／翻攝
台灣公民團體今天在自由廣場前舉辦六四悼念活動。圖／台權會提供
台灣公民團體今天在自由廣場前舉辦六四悼念活動。圖／台權會提供
台灣公民團體今天在自由廣場前舉辦六四悼念活動。圖／台權會提供
台灣公民團體今天在自由廣場前舉辦六四悼念活動。圖／台權會提供

六四 公民團體

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