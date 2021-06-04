高檢署官長今晚解除居家隔離 司法大廈疑「疫」不斷

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院3名法警、高檢署書記官確診新冠肺炎後，司法院今表示一名委外人員（工友）昨因身體不適請假，今快篩為陰性反應，待PCR檢測結果，今起居家辦公。司法院今晚將就公共區域消毒。

據了解，該名工友平時在司法院南棟大樓遞送公文，活動區域未及司法大廈。

高檢署書記官長吳怡明先前被通知要居家隔離至今晚12點，這幾天來他的活動範圍僅有住處房間與廁所。他說，不知是因接觸誰而遭匡列，還有人傳成他「確診」，相當無奈，希望大家戴好口罩、多洗手，保護自己。

此外，高院刑事庭一名法助今天上午也因身體不適請假，快篩結果也為陰性，醫師表示不用做PCR檢測。高院要求這名法助自我健康監測，而所配屬法官也同意法助居家辦公。

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣高等法院、台灣高等檢察署與司法院共用的司法大廈即不時傳出有人染疫的訊息。記者王宏舜／攝影
新冠肺炎疫情爆發以來，台灣高等法院、台灣高等檢察署與司法院共用的司法大廈即不時傳出有人染疫的訊息。記者王宏舜／攝影

司法院 新冠肺炎 台灣高等法院

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