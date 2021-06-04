高檢署官長今晚解除居家隔離 司法大廈疑「疫」不斷

繼台灣高等法院3名法警、高檢署書記官確診新冠肺炎後，司法院今表示一名委外人員（工友）昨因身體不適請假，今快篩為陰性反應，待PCR檢測結果，今起居家辦公。司法院今晚將就公共區域消毒。

據了解，該名工友平時在司法院南棟大樓遞送公文，活動區域未及司法大廈。

高檢署書記官長吳怡明先前被通知要居家隔離至今晚12點，這幾天來他的活動範圍僅有住處房間與廁所。他說，不知是因接觸誰而遭匡列，還有人傳成他「確診」，相當無奈，希望大家戴好口罩、多洗手，保護自己。

此外，高院刑事庭一名法助今天上午也因身體不適請假，快篩結果也為陰性，醫師表示不用做PCR檢測。高院要求這名法助自我健康監測，而所配屬法官也同意法助居家辦公。