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打傷檳榔攤老闆娘盜走一隻25元雞腿 酒醉男遭起訴強盜
北市一名薛姓男子酒醉與小吃店老闆娘口角衝突後，打傷對方並拿走一支雞腿直接吃掉，警方獲報到場後依傷害、竊盜等罪嫌移送法辦。台北地檢署認為，薛男構成意圖為自己不法所有，以強暴、脅迫至使不能抗拒，而取他人之物，今依強盜罪將他起訴。
檢方調查，2020年12月間白天，年約50幾歲的薛姓男子喝醉酒跑到北市中正區某檳榔攤欲買東西，卻因講話太大聲被老闆娘制止，薛男仍不爽繼續鬧事，老闆娘請人幫忙打電話報警趕人。
接著，薛男先自顧自地離開，卻又跑進店內伸手想要拿走老闆娘準備好的午餐雞腿，老闆娘急著把盤子蓋上阻止，而薛男便出手打傷老闆娘，硬是拿了一支價值25元的雞腿閃人。
中正二分局警員獲報到場，在附近路邊看到薛男正拿著雞腿大快朵頤，依現行犯逮捕病依竊盜和傷害罪移送法辦。檢方複訊後予以交保，但薛男之後就傳拘無著遭通緝，歸案後辯稱自己當時喝醉，什麼都不記得了。
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