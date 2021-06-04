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國民黨伸港鄉長貪828萬敗壞官箴 撤職停用3年確定了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

彰化縣伸港鄉國民黨籍鄉長曾煥彰利用監造納骨塔的機會，勾選廠商提供的名單擔任外聘評選委員，並暗示內聘委員讓內定廠商順利得標，藉此收下828萬8千元巨款，還在2017年日本東京環保衛生業務觀摩考察案中，洩漏招標資訊。監察委員以「10：0」通過彈劾。懲戒法院3月判曾撤職，停止任用3年，曾上訴遭駁確定。

刑事部分，曾煥彰（65歲）因涉犯貪汙治罪條例2罪，去年8月18日遭彰化地方法院判刑11年，褫奪公權7年，沒收不法所得；觸刑法洩密罪部分處刑3月，得易科罰金。案件上訴台灣高等法院台中分院中。去年新冠肺炎疫情衝擊經濟，曾煥彰還提議要發給每位鄉民1千元「振興禮金」，但民代表會開臨時會，10人出席有9人投下反對票。

曾煥彰在2016年利用辦理「彰化縣伸港鄉第一公墓第三納骨堂納骨櫃新建工程委託規劃設計及監造」、「彰化縣伸港鄉第一公墓第三納骨堂納骨櫃新建工程」的機會，勾結廠商收賄828萬餘元。

曾在2014年12月接任伸港鄉鄉長前，第一公墓第三納骨堂的建築物主體工程已在前任鄉長規劃下興建，建築物主體興建一半以上，曾在選上鄉長時，有部分鄉民反映第三納骨堂內各樓層的納骨櫃應一併完成，日後二次施工「驚擾祖先」。曾上任後，與鄉代主席林其瑞謀議牟利，另案編列5千萬元預算辦理納骨櫃設計監造及新建工程，再找願意交回扣的廠商來處理，先後收賄28萬8千元、800萬元。

此外，伸港鄉公所2017年想到日本東京觀摩、考察環保衛生業務，一家旅行社向曾煥彰打探公所何時要辦考察，曾卻透漏招標文件，業者隨即規劃「東京森呼吸~輕井澤.聖保羅教堂.OUTLET.小江戶川越.台場.明治神宮.溫泉5日」行程，當年7月12日決標時，只有這家旅行社投標並得標。

監院認為曾煥彰為了個人利益收取龐大回扣，還洩漏招標應秘密資訊，違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則、彰化縣政府員工廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大，彈劾後移送懲戒法院。

懲戒法院認為曾收取納骨櫃設計監造案、納骨櫃新建工程案回扣賄賂情事，除觸犯貪汙治罪條例等規定外，也違反公務員服務法「公務員應清廉」之旨；而日本考察採購洩密，除犯刑法外也違反公務員服務法「公務員有絕對保守政府機關機密之義務」。

懲戒法院認為維護公務紀律，有懲戒必要，而曾煥彰身為鄉長，卻損害公共利益、重創機關形象，因此判撤職，停止任用3年。曾提上訴，懲戒法庭第二審認為一審見解無違誤，駁回確定。

曾煥彰去年9月4日停職。

彰化縣伸港鄉長曾煥彰收賄828萬8千元、洩漏招標資訊，遭彰化地院判處11年徒刑與3月得易科罰金之刑。懲戒法院認為曾行為違失，判撤職並停止任用3年，曾上訴遭駁。資料照片
彰化縣伸港鄉長曾煥彰收賄828萬8千元、洩漏招標資訊，遭彰化地院判處11年徒刑與3月得易科罰金之刑。懲戒法院認為曾行為違失，判撤職並停止任用3年，曾上訴遭駁。資料照片

公務員 考察

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