結婚17年丈夫出軌 徵信社一查...與男教練人與人連結

邱姓女子結婚17年發現丈夫出軌，請徵信社調查，發現丈夫外遇對象是健身房男教練。圖／ingimage 邱姓女子結婚17年後，懷疑丈夫外遇，委託徵信社調查，竟發現丈夫外遇對象是健身房的男教練，氣得與丈夫離婚，事後並打民事官司，認為健身教練侵害配偶權，求償60萬元，但法官認為教練不知邱夫已婚，駁回邱女的提訟。

判決指出，邱女與丈夫在2003年結婚，並育有2女，直到去年整理丈夫的袋子，發現袋內潤滑劑、保險套和汽車旅館發票和折價券，懷疑丈夫出軌，暗中請徵信社調查丈夫去向，竟發現丈夫與健身房男教練多次利秘密出遊至少10多次，還有6次進出汽車旅館，便訴請離婚。

邱女認為她與丈夫在婚姻存續中，健身教練與丈夫有「超出同性友誼關係的交往」，嚴重破壞她的婚姻生活及家庭幸福，是故意侵害她的配偶權，並故意以違背善良風俗的方法，令她精神上相當痛苦，向高雄地方法院提民事訴訟，要求健身教練賠償60萬元。

但是，健身教練稱他2人交往期間，不知道邱夫已婚，也難以想像同志還有異性配偶，而且邱夫連姓名都隱瞞，更無從得知邱夫已婚。

法官認為邱女前夫與健身教練自網路結識，交往期間沒看有無異性配偶也與常情無違，且邱女前夫證稱他告訴健身教練自己是單身，健身教練難以知道對方是有配偶的人，縱使逾越結交普通朋友的社交行為，主觀上也沒故意或過失侵害邱女配偶權，駁回邱女之訴。全案可上訴。