老師磨蹭女學生：喜歡窒息的感覺 瞎扯腎衰竭法院判刑

台北市某家商林姓老師認女學生當乾女兒，卻被女學生控猥褻，女學生在行事曆上寫下「難以想像的下午，工作室，夢」，還批林「下體有突起來，感覺很噁心」。新北地方法院依強制猥褻罪判林1年6月徒刑，另處得易科罰金的8月徒刑與拘役60日。但台灣高等法院認為證據不足，改判無罪。最高法院撤銷、發回更審，高院更一審今駁回上訴。

也就是說，更一審仍認定林犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，應執行1年6月；而故意對少年犯對受扶助、照護之人利用機會猥褻部分處8月得易科罰金之刑。另外還因強制罪而處拘役60日。

這起事件發生在7年前，當時的女學生才就讀高二，林（55歲）是她的廣告設計科專任老師，指導女學生美術參展作品、報考藝術大學，還因此認她當「乾女兒」。

林在新北市土城區開設工作室，女學生指在2014年10月4日至12月18日間五度遭老師親吻、猥褻，林甚至趴在她的背上，用生殖器貼著尾椎磨蹭。

林姓老師否認利用權勢猥褻，辯護律師也指本案只有女學生單方面的陳述，其他人並未親自見聞，並稱女學生的指訴內容前後矛盾。

女學生述說，當年9月間老師問她願不願意當他乾女兒，她答應了，之後對方就約她到工作室看作品，期間她還曾陪老師「洗腎」。她說，老師問她「我可以吻你嗎？」，她懼怕老師會生氣而沒回答，對方就吐舌伸進她嘴裡；女學生曾告知「你不可以這樣」，老師雖應允，但之後變本加厲。

女學生說，同年10月19日老師用力抱她，她反「我快窒息了」，老師卻說「我就喜歡這種窒息的感覺」；11月9日老師伸手進她裙裡，她說「我的褲子快掉了」，對方卻答「掉了最好」。

林一審被判有罪，他上訴時，高院認為女學生曾和林對話「當你吻我的時候還當我是女兒嗎？我不敢想像如果繼續下去會發生什麼事。」、「早說就好，之前問妳說可以吻妳我才會如此。既然說明白，尊重妳的一切決定。別生氣好嗎？」，且女學生回「我還是會把你當長輩尊敬，我也有不對的地方讓你會錯意而做出些不適當的舉動。」認定罪證不足，林逆轉無罪。

最高法院認為事實審法院對被告有利、不利證據應一律注意，不得割裂來看，以調查不備為由撤銷、發回更審。

高院更一審認為，林姓老師以患腎衰竭末期、曾受冠狀動脈繞道手術，身體留有腹膜透析外管、鋼絲，稱無法重力撕扯、壓趴女學生身上，且自爆陽痿，而指女學生控訴不實。不過法院函詢林的就醫醫院，醫院卻回覆傷口早已癒合，無礙壓趴、擁抱。

更一審認為，林與女學生間是藝術作品的指導關係，對於師承要求特殊，且有長期累積練習技巧的必要，藝術作品的評比又具主觀性，此種教育監督關係與一般課堂教學學分評打後結束的師生情形不同。

更一審認為，林又是科主任，影響科系資源分配，可決定相關展覽，是被害人藝術生涯延續與否的關鍵人物，具有與教育監督相類的扶助、照護關係。此外，女學生的朋友、輔導老師的證詞，也是以自己親身經歷陳述，足以補強被害人陳述真實性，因此認定林上訴無理由。