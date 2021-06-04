女子好心傳訊息提醒朋友 被辦傳假訊息罰3萬緩起訴

嘉義市林姓女子日前接到葉姓友人傳來「 嘉義縣某學校、學院及某汽車旅館被徵收為防疫旅館」，隨即將訊息貼在個人的 LINE 群組，經嘉義縣調查站發現移送偵辦，林女坦承為提醒朋友才轉傳，檢察官訊後依違反特殊嚴重傳染肺炎特別條例，做3萬元緩起訴處分。

「疫情訊息不確定真假勿轉傳！」嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，疫情期間許多民眾都收到「提醒ㄨㄨ注意…………」等訊息，訊息的內容可能有部分真、部分假，民眾若為提醒朋友又將該訊息轉傳，所傳出的就是假訊息，若被檢舉，都會依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦。

警方表示，針對假訊息偵辦有4個面向，其一是衛福部疾病管制署澄清專區所表列的假訊息，二是165專線所提出的闢謠訊息，三是縣市政府官網澄清的錯誤訊息，另外如果有民眾檢舉不確定的訊息，則必須向業管單位求證。