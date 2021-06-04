美吾華董座李成家被控涉內線 北檢罪嫌不足不起訴

懷特新藥、美吾華公司董事長李成家，被控在懷特新藥重大訊息公開前，指示財務部經理游菁惠用人頭買進389張美吾華股票，擬制性獲利83萬6350元。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，今給予李成家不起訴處分。

去年8月11日，李成家移送北檢複訊時，被媒體追問有無冤枉？李回應說「當然有」；游菁惠移送複訊時，被追問有沒有內線交易？游女回應說「沒有。」複訊後，深夜依違反證交法命李成家300萬元交保，游菁惠等人請回。

李成家畢業於高雄醫學院藥學系，28歲創立台灣美吾髮公司，代理美國VO5洗髮精，讓他了解到自家品牌的重要性，隨後創立「美吾髮」品牌，銷售美髮、護膚、沐浴、清潔等產品，現今更建構完整的生技集團，擴展到通路、新藥、幹細胞、醫材等領域。

檢方調查，2016年3月8日，懷特新藥發表重要公告，指「懷特痛寶」完成樞紐性臨床實驗，經解盲發現，對於患者術後疼痛改善有正面效應。李成家在重訊公開前，指示游菁惠買進389張美吾華股票，擬制性獲利83萬6350元。

李成家承認有在那段期間先後指示游菁惠買股票，辯稱懷特公司2016年1月20日就有在官網公告『懷特痛寶將食藥署申請藥證…經解盲發現有顯著的效益，近期內將向食藥署進行新藥查驗登記』，這是總經理做的，公告前就知道。