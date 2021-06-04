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欣翰建設董事長邱麟及女兒等5人涉炒股 北檢依法起訴
欣翰建設董事長邱麟涉炒作懷特生技新藥公司股價，影響交易市場價格，擬制性犯罪所得28萬3300元。台北地檢署調查後，今依違反證交法操縱股價罪起訴邱麟及其女兒邱子玲等5人。
欣翰建設於1997年成立，公司位於台北市敦化南路二段。知名建案有正對中山北路官道、緊鄰士林官邸的「欣翰士林官邸」。據了解，欣翰建設名氣雖不大，但股東個個有來頭，董事長邱麟原名邱茂煌，以裝潢工程起家；股東賈文中，是股市知名金主。
2016年3月11日至29日，邱麟、邱子玲等人涉以高價買進上市公司懷特生計新藥（4108）股票，藉由盤中拉抬、急拉尾盤手法，將股價從30元一路炒到43.90元，共買進8745張。
去年7月28日，檢調指揮台北市調處，兵分6路搜索並約談被告邱麟及6名證人到案，傍晚移送複訊後，認定邱涉犯證交法罪嫌重大，命以200萬元交保候傳。檢察官偵辦後，今依法起訴，擬制性犯罪所得28萬3300元部分建請法院宣告沒收。
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