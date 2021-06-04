護理師妻子與醫師去泡湯 對話「脫光光」卻否認有嘿咻

男子阿正（化名）前年在家用電腦，發現擔任護理師的妻子小蘋（化名）與外科醫師阿忠（化名）的LINE聊天內容，阿忠表示「呵呵妳脫光光我看過了」，遂詢問妻子，小蘋坦承與阿忠去泡湯，對方有看到她的裸體，阿正以配偶權受侵害請求損害賠償，兩人否認，合議庭不採信，台中高分院判決阿忠與小蘋各賠人夫阿正慰撫金新台幣20萬元。不得上訴。

二審合議庭以阿正向妻子詢問「妳的外遇對象到底是誰？」，小蘋回稱、「醫生」；又問「他為什麼可以看到妳的裸體？」，她回稱「我們一起去泡湯，沒有發生關係」，並說「我不知道要怎麼求你的原諒，也沒有資格，畢竟做錯事的人是我」。

法官以小蘋已坦承與醫師間有超越男女一般正常交往逾矩行為，堪認2人確有發展超過一般男女正常交往之婚外情，侵害阿正的配偶權，遂判決2人各賠償阿正新台幣20萬元。不得上訴。

阿正與小蘋結婚已6年，她婚後至醫院擔任護理師，前年3月起，她回家後經常以手機通訊軟體聊天至半夜，醫院未排班日亦時常外出並不接電話，種種行為令阿正開始起疑。

阿正無意中以家用電腦發現小蘋與醫師阿忠的LINE聊天內容，2人互稱「親愛的」等親密暱稱，並提到「想要抱抱妳」、「親親妳」、「今天沒有抱你耶」等互相愛慕之對話；以及阿忠表示「呵呵妳脫光光我看過了」，與小蘋說「什麼運動」、「我生理期」，阿忠答以「呵呵那不行」等不堪入目親密對話，阿正始察覺2人外遇情事。

後來，他更發現小蘋前往阿忠住家大樓外，2人牽手一同進入阿忠的住家大樓。前年3月，小蘋向阿正坦承外遇對象是阿忠、2人有在診間親親、抱抱，2人有一起去泡湯、阿忠有看過她的裸體。經阿正請求損害賠償。

醫師阿忠及小蘋否認不當交往，辯稱阿正所提的LINE對話，並非被告2人的LINE對話，並稱阿正提出的光碟，是阿正以電腦側錄方式，全程監控被告2人的LINE對話違法取證，均不具備證據能力，未侵害阿正的配偶權。

法官勘驗相關證據後，認定小蘋是在阿正詢問下，主動說出她外遇對象為醫師阿忠，過程未見阿正有任何威脅或恐嚇言語，因而小蘋抗辯語音是被阿正言語脅迫，即難採信。