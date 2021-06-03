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塞櫃、打腳底板辯合理管教 托嬰中心與3女老師要賠錢

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市永和區淯薪托嬰中心2019年傳出虐童事件，夏姓主任和江姓、陳姓2名老師（皆已離職）將6名幼童塞進櫃子、拿鍋鏟打腳底板等。刑事部分，新北地院依強制、傷害等罪判夏姓主任有期徒刑9月，陳、江2人也因同罪名分判1年4月和8月徒刑，均得易科罰金。由於夏等3人未與3名幼童及家長達成和解，民事部分，新北地院判夏等3人及淯薪托嬰中心分別連帶賠償16萬、20萬、16萬元。

淯薪托嬰中心是去年1月爆出虐童事件，當時家長指控中心人員除了持木製鍋鏟打小孩的腳底板，還把人塞進櫃子作為懲罰；事件曝光後，夏姓主任出面受訪表示「我承認阿，所以我才會出來道歉」，還說「打是偶爾為之，不是常常，常常沒人願意留下來」，強調「那不叫施暴，那叫情緒失控」。當記者詢問「道歉就可以了事嗎？」夏女回問「那你想怎樣？」

檢方調查，夏女3人分別在2018年10月到同年12月間對6名1歲幼童施暴。其中，以陳女7次犯行為最高，而夏女手段最狠，曾將幼童塞進櫃子作為懲罰，因此認定她們涉犯強制、傷害等罪。

法院審理時，夏、江2人坦承犯行，陳女則否認犯罪。刑事部分，新北地院依強制、傷害等罪判夏姓主任有期徒刑9月，陳、江2人也因同罪名分判1年4月和8月徒刑，均得易科罰金。

由於夏等三人未與三名幼童及家長達成和解，三幼童及家長提告，要求夏等3人及淯薪托嬰中心要連帶賠償他們分別達145萬、104萬4800、160萬元。

夏姓主任出庭表示，她承認對幼童有傷害的行為，離職後到餐廳打工，但因為疫情失去工作，她認為求償金額過高。

陳姓老師辯稱，她要一個人照顧11名幼童，因為其中2名幼童不聽話，才用鍋鏟輕輕拍打，事後與他們相處無異狀，因此侵害輕微。她稱目前在書店打工，收入不穩定，求償金額過高。

江姓老師辯稱，因該幼童難以管教，屢勸不聽，基於管教才用鍋鏟拍打腳底，她認為腳底板肌肉厚實，聲響大，有嚇阻效果，且不至於受傷。她認為是合理管教，沒有虐待的意圖。她更表示，自己是單親媽媽，扶養2個孩子，連刑事罰金都沒繳回，無力負擔高額賠償金。

淯薪托嬰中心黃姓負責人辯稱，並非他要老師們做出虐童行為，且他已善盡監督責任，不應該賠償。

新北地院認為，夏等3人的犯罪事實明確，且影響幼童身心發展，父母要花上比平常更多的心力去照顧他們。因此，審酌夏等3人的財產收入，認為應各賠償16萬、20萬、16萬元。新北地院認為，淯薪托嬰中心未善盡監督，因此要與夏等3人連帶負起賠償責任。

夏姓主任在事件爆發後雖道歉，但態度強硬。圖／本報資料畫面
夏姓主任在事件爆發後雖道歉，但態度強硬。圖／本報資料畫面

托嬰 虐童

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