見公款卡在保險箱投入口 前逾放場管理員竊9千元遭判刑

曾任職土城逾放場的一名賴姓管理員去年7月值夜班時，發現有一筆9925的公款卡在保險箱投入口，起了貪念將錢拿走。隔天主管清點發現公款短少，調閱監視器後發現是賴男拿走。新北地方法院依公務員竊取公有財物罪，判1年4月，褫奪公權1年，緩刑2年。

判決指出，賴男曾是新北市府交通局的約聘人員，在土城逾放場擔任夜班管理員，平常進行出車收費、出入車管制等工作。去年7月10日深夜，他要投放夜班公款到保險箱中，赫然發現午班的公款9925元卡在投入口，起了貪念將錢拿走。

直到主管隔天清點公款時，發現公款短少，調閱監視器後，發現是賴男拿走公款，因此報警處理。賴男在偵查及審理時皆坦承犯行，且在偵查階段就將竊得的公款繳回。