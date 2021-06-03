散布假訊息 台東男子遭罰1萬元法治教育3次

台東縣林姓男子在LINE群組散布有人確診卻到處趴趴走的不實疫情訊息，台東地檢署今偵結緩起訴，但林男須繳國庫1萬元並接受3次法治教育。

台東地檢署今天表示，地檢署防疫處理小組於6月1日接獲台東縣警察局台東分局通報轄區林姓民眾疑似在某LINE群組內散播不實疫情之案件，立即指派檢察官偵辦，隨即通知林姓嫌疑人同日晚間以遠距方式訊問。

林男坦承在群組貼文，「…東基確診人持續增加中，早已經不只政府公布台東染疫的人數，第一線醫護人員的壓力非常大」以及有一位門診掛號的病人在確診之前還在醫院及附近到處趴趴走等訊息。

地檢署表示，經被告同意當庭於群組內刊登澄清的訊息後，檢察官諭知緩起訴處分，期間1年、並附加應繳納新台幣1萬元予國庫，及參加法治教育3次的條件，全案立即偵查終結。