女子酒駕撞車遭逮 酒測表偽簽蔡英文遭起訴

新北市林姓女子去年酒駕騎機車外出購物，撞上路邊1台汽車，警方獲報到場對林酒測，酒測值達0.56，豈料林在簽酒精測試紀錄表時，竟偽簽「蔡英文」一名，士林地檢署偵結，依偽造署押、公共危險罪嫌將她起訴。

起訴指出，林2020年9月28日凌晨1點28分，服用含酒精成分的不詳物品後，騎普通重型機車外出購物，在汐止區忠孝東路上因不勝酒力撞擊停放路邊的自小客車。

凌晨2點36分，林經警方酒測，酒精濃度達每公升0.56毫克；林為脫罪，在酒精測試紀錄表的被測人欄偽簽「蔡英文」。

檢查官認為，林此舉足以損害蔡英文本人及偵查機關對於犯罪偵查正確性。

林偵訊時坦承犯行，士林地檢署根據員警職務報告、酒精測試紀錄表、道路交通事故調查報告表等事證，依偽造署押、公共危險罪嫌將林起訴。

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