打手訓練基地幹部為成員考核 評語「不黑如何成氓」

台中地檢署偵辦網路賭博集團成立打手訓練基地，今年2月初在大雅區訓練基地發生集體械鬥案，造成1死3傷，中檢今天依殺人等罪起訴26人。檢察官查扣訓練基地幹部為打手成員所製作的人事考核記錄簿22本，內容下評語分別是「不黑如何成氓」、「屬戰鬥型、兇狠性不足」、「原本的白紙已日漸染黑」。

檢察官扣押打手訓練基地22本人事考核記錄表，幹部為李姓成員所下評語「進行重訓搏擊格鬥，忠誠度可、兇狠度不夠、技術格鬥仍需加強，是個氓的角色」、對成員阿恩評語「是部隊所需的人，兇狠度尚可，部隊需要是有狼性的人，雖是白紙一張，但有慢慢染黑，不黑如何成氓」。

幹部對成員阿呈的評語為「兇狠性不足，憨直憨直、憨膽憨膽」：對成員阿法的評語為「在一中街酒吧與人鬥毆，屬戰鬥型人員，兇狠性再殘一些是可用的人，武將的人才，目前戰鬥力為前三，原本的白紙已日漸染黑，兇狠性從格鬥訓練可看出，有狼性的人」。