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開車打瞌睡釀一死一重傷 沒誠意和解輕判被撤銷恐入獄

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子開車打瞌睡追撞陳姓騎士，害陳重傷後座林姓女友人慘死，法院一審簡易庭以許自首依過失致死罪輕判他3月，檢察官認為量刑過輕上訴，二審合議庭考量，許釀1死1重傷後果，又沒積極和陳男和解，僅稱給保險公司處理，未見誠意，撤銷改判他9月，不得易科罰金，可上訴。

檢警調查，許男（28歲）2019年6月30日早上10點多開車經八德區介壽路、巧克力街路口，卻因精神不濟打瞌睡，不小心從後追撞前方陳男的機車，導致陳及後座的林女雙雙重摔，其中陳多處骨折、門牙斷裂重傷，林則因氣血胸慘死，許肇事後留在現場向警方表明是肇事者。

桃園地院一審簡易庭認為，林構成自首予以減刑，但審酌他駕車疲累沒停車休息，結果開到一半打瞌睡肇事釀禍，但犯後坦承、態度非惡，當時又已和被害人家屬成立調解同意緩刑，經保險理賠235萬元給付完畢，不過雙方另對和解賠償金無共識沒有和解，依過失致死判他3月徒刑，得易科罰金。

經桃園地檢上訴，桃院二審合議庭考量，許男過失犯造成陳男重傷，且勞動能力因此減損10％至20％，許犯後雖一再和陳男表示願意和解，但卻僅說「有跟保險公司協調，他們有試行和解」，卻沒有進一步提出可能履行的和解方案，難認有積極彌補決心與誠意。

合議庭認為，許男犯後態度難認良好，其犯行造成陳男損害也非輕微，簡易庭僅量處他3月徒刑、得易科罰金，容有過輕，認為檢察官以原審量刑過輕為由提上訴有理由，因此撤銷改判。

合議庭指出，許開車打瞌睡釀1死1重傷，許男傷勢經治療仍勞動力減損，嚴重破壞他原有正常生活，家屬也得承受照顧心力及金錢負擔，陳家屬也痛批，許案發後對陳不聞不問、避而不見，僅和林女家屬和解，但未和陳男和解，依過失致死罪判他9月徒刑，不得易科罰金。

許男開車打瞌睡釀1死1重傷，一審簡易庭依過失致死判3月，二審合議庭認為量刑過輕，撤銷改判9月。記者曾健祐／攝影
許男開車打瞌睡釀1死1重傷，一審簡易庭依過失致死判3月，二審合議庭認為量刑過輕，撤銷改判9月。記者曾健祐／攝影

保險 檢察官 自首

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