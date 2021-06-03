網賭業者養打手毆人每月200萬 還配備雙B、瑪莎等名車
台中地檢署偵辦網路賭博集團成立打手訓練基地，今年2月初在大雅區訓練基地發生集體械鬥案，造成1死3傷，中檢今天依殺人等罪起訴26人。檢察官查出打手訓練基地每月發出薪水達新台幣200萬元，基至還為幹部配備雙B、瑪莎拉蒂等進口名車代步。
中檢主任檢察官劉志文指出，網路賭博業者思及經營線上賭博必有同業競爭、賭債等糾紛，並為壯大海內外包括菲律賓、柬埔寨等地賭博事業，需要成立打手訓練基地，訓練打手來震懾同業及賭客。
網賭業者成立打手訓練基地，設籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台、宿舍等，每月支付訓練基地主持人管男新台幣20萬、小組長7萬，打手成員起薪3萬元至5萬元不等，平均每月發出薪水為200萬元。
中檢並查出，網賭業者還向中古車行購買BMW、賓士、瑪莎拉蒂等名車，配給打手訓練基地的幹部。為訓練打手的兇狠勁，鼓勵打手四處加暴行，在KTV大門口，被害人僅看了他們一眼，即痛毆被害人。
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