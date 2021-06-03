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桃園娃娃機改裝賭博機台被查獲 業者怪疫情讓人難生存
疫情持續延燒，全國特定娛樂行業均已全面暫停營業，桃園市傅姓男子竟將娃娃機台改裝成賭博電玩，在平鎮區復旦路二段一處地下室營業，警方昨晚一舉查獲不法，傅男及鄧姓賭客今天分別依賭博、社會秩序維護法移送地檢署，相關事證另依「傳染病防治法」函送市政府裁處。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，現場原本放置選物販賣機，外面看起來已歇業，但是據報常有徘徊和出入，經多日埋伏，昨晚時機成熟入內調查，果然發現一名賭客正在裡頭把玩賭博機台，當場查扣賭資13萬8210元和機板、賭具。
警方指出，現場是將不等數量的骰子放在多台選物販賣機透明盒，賭客以次投40元，夾取透明盒，夾子放開落下時，盒內骰子滾動後出現連號者，可向現場負責人換取500至3000元不等的現金。傅男辯稱就是因為疫情生意差才鋌而走險，無視全國現在是三級防疫警戒，違反中央流行疫情指揮中心公告的管制規定，因此另依傳染病防治法移交桃園市政府衛生局及經發局裁處。
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