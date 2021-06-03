桃園娃娃機改裝賭博機台被查獲 業者怪疫情讓人難生存

疫情持續延燒，全國特定娛樂行業均已全面暫停營業，桃園市傅姓男子竟將娃娃機台改裝成賭博電玩，在平鎮區復旦路二段一處地下室營業，警方昨晚一舉查獲不法，傅男及鄧姓賭客今天分別依賭博、社會秩序維護法移送地檢署，相關事證另依「傳染病防治法」函送市政府裁處。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，現場原本放置選物販賣機，外面看起來已歇業，但是據報常有徘徊和出入，經多日埋伏，昨晚時機成熟入內調查，果然發現一名賭客正在裡頭把玩賭博機台，當場查扣賭資13萬8210元和機板、賭具。