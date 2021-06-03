拿割草刀砍斷鄰居3根肋骨失血致死 莽男判關10年定讞

男子蔡坤諺和張姓鄰居相處不睦，他去年上班途中遭張擋道挑釁，雙方互毆，他憤而持割草刀狂砍張多刀，導致張失血過多身亡，一、二審均依殺人罪判蔡10年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，蔡去年4月29日上午6時許，開車上班途中，見張手持割草刀擋路，他開車閃避後，想起張挑釁和舊怨，憤而下車拿消防開關板手欲教訓張，雙方發生衝突、互毆。

蔡扭打過程中奪取張的割草刀，朝張的胸部猛砍多刀，還將張摔倒在地，造成張全身多處砍傷，手指被砍斷，連肋骨也被砍斷3根，造成張大量失血身亡。

蔡見狀欲打電話報警，剛好見一輛軍車駛來，他立即請人幫忙報警，並向警方自首；他在法院審理時坦承犯行，但稱「我只想給他一個教訓，沒想到會這麼嚴重」。