門牙樹脂脫落、出現裂痕及惡臭 老翁怒控牙醫涉嫌傷害

林姓老翁於2019年間去北市中正區一間牙醫給蘇姓牙醫看診，他指控三個月後，門牙上樹脂脫落、出現裂痕及惡臭，控告蘇醫涉傷害罪。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，日前給予蘇姓牙醫不起訴處分。

林姓老翁指控，2019年8月23日上午9點多，在中正區永綏街的牙醫門診，詢問裝置假牙顆數及價錢，但蘇姓醫師竟未盡注意情事，在檢視牙齒時不慎破壞左上方門牙，並用樹脂塗抹掩蓋。三個月後，門牙上樹脂脫落、出現裂痕及惡臭。

蘇姓醫師堅詞否認犯行，辯稱林翁當時來看診時，主訴他的上顎左側第一大門牙敏感，他跟依據病人主訴，遵循治療上應注意的事項檢查牙齒，發現敏感原因是齒面磨損。

於是，他依照醫療持常規治療，將齒面磨損部分清潔後，再將填補物（複合樹脂）填補在清潔後的局部磨損齒面，並沒有做任何手術，只是做填補的動作。

他辯稱，日後病人刷牙太用力或保養不當、咬硬物等，都可能造成填補的樹脂脫落，而樹脂脫落跟流血或異味並沒有任何因果關係，他也有跟病人說正確刷牙方式、口腔清潔衛生等。

檢方查出，林翁曾函詢健保署，對方函覆稱經醫藥專家審查結果，左門牙上神經尚在，屬活性假牙，且在潔牙時有一片白色東西掉落，醫師診斷為牙齒頸部磨損，處置為施行複合樹脂填補，健保申報與病歷相符，符合健保規範。