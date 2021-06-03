偷吃人夫到石門水庫「車震」 性愛影片曝小三慘賠30萬
桃園1名小三介入別人家庭，和人夫到石門水庫附近偷約會，甚至「車震」發生性行為，結果被妻子發現性愛影片，她認為婚姻遭毀求償200萬元。小三則辯稱，和人夫沒有交往，當時是「一時意亂情迷」才發生關係；法院審酌小三侵害程度等，判她應賠妻子30萬元，可上訴。
妻子主張，和先生結婚30多年育有3個小孩，小三明知她老公已婚，2人去年7月卻私下暗通款曲，還跑去石門水庫附近幽會，甚至在車上發生性行為、拍攝性愛影片，已經嚴重破壞她婚姻，造成精神上莫大痛苦，對小三提告求償200萬元。
小三抗辯稱，和人夫是前同事關係，否認有男女間交往情形，去年7月是在路上巧遇才開始有聯繫，且「在一時意亂情迷下」和人夫發生1次性行為，並稱自己學歷不高、智識及法治觀念較低，也已向對方道歉，但妻子仍不斷打電話、寄匿名信騷擾她，已心生恐懼。
法院查，妻子控訴先生和小三到石門水庫附近約會一事，有提出相關臉書照片、2人對話截圖，以及性愛影片等佐證，可見人夫和小三確實有發生至少1次性行為，因此妻子請求精神撫慰金有依據；法院審酌妻子、小三各自工作、收入及侵害程度等，判小三應賠償妻子30萬元。
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