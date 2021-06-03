女兒不停摳指甲抓頭髮 老父詢問後始知遭性侵

羅姓清潔工3年前到體育館訪友，見友人所僱的清潔工小蘋（化名）智能障礙可欺，叫小蘋至體育館內儲藏室性侵得逞，小蘋返家後，一直不講話，不停的摳指甲、抓頭，她的父親見狀知道出事了，詢問女兒後始知遭羅玷辱，報警處理，台中高分院依乘機性交罪將羅判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，羅男與經營清潔庇護工場的呂男是朋友關係，經常至體育館找呂男，因而認識任職於清潔庇護工場的小蘋，知悉小蘋因智能障礙而有心智缺陷，對於身體自主權與性行為了解薄弱，且辨識與因應危險情境之能力不佳，遇危機時難以自我保護或尋求協助，已達不能抗拒程度。

2018年12月5日上午，羅在體育館儲藏室內，撫摸小蘋的胸部、下體，並指侵被害人得逞，被害女於同日下午，將此事告知同事阮女，阮再轉知小蘋就業輔導員劉女，而循線查獲。

小蘋的父親證稱「女兒平常回家都會跟我聊當天工作的情形，但案發當天女兒回家就跑去洗澡，洗澡洗好就坐著發呆，沒有跟我說當天做了什麼，我就問女兒怎麼了，一開始她不講，一直摳指甲、抓頭，我知她有事情了，因為她在不如意時才會有這些動作，我又問了很多遍，她才說當天一大早有一個在體育館工作的阿伯摸她」。