拿虛寶誘少女脫光自慰竟偷錄 逼「做最後一次」栽了
男子林金沺以視訊後將贈送線上遊戲「虛擬寶物」為餌，引誘一名少女對著通訊軟體「Messenger」裸身自慰，林再攝錄存檔。幾天後，林以他人名義要求少女「做最後一次」，威脅若不從就散布影像；少女藉故拖延並報警，新竹地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判林7年6月徒刑。林上訴，台灣高等法院昨改判5年4月徒刑。
林金沺去年2月24日引誘住在新竹縣竹東鎮的少女脫光自慰，騙她說視訊完後將送她「虛擬寶物」，少女信以為真，對著鏡頭照辦。過程中，林偷偷開起手機的螢幕錄影功能，翻拍少女的自慰影像並存檔。
翌月，林金沺再用Messenger以「顏育」的帳號將少女自慰影像傳給當事人，聲稱影像是從男子「陳明漢」取得。少女與化身「陳明漢」的林金沺連絡後，林要求她「如果妳還做最後一次，我都刪光」、「如果不要，我就傳了」。
少女不想再受脅迫自慰，一方面拖延時間，一方面報警，林才沒得逞。
新竹地方法院認為林金沺犯「以違反本人意願之方法使少年製造猥褻行為之電子訊號」罪，判7年2月徒刑，犯「脅迫使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號未遂」部分則處刑3年7月，應執行7年6月。
林金沺上訴，高等法院認為依據被害少女指述和相關證據，足認他犯罪，不過認定的罪名與一審不同。
高院表示，視訊交流已普及，參與視訊的人是否真能期待影像不被對方擷圖儲存？若少女是在知情同意下拍攝，這與兒童及少年性剝削防制條例「其他違反本人意願之方法」就不一樣，一審認為應成立「以違反本人意願之方法使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，與事實不符。
兒少性剝削防制條例所規範的「拍攝」，是指行為人為創造猥褻、性交的照片、影片等物品之主體；「製造」則是指兒童或少年「自製」即兒童或少年為創造猥褻、性交的照片、影片等物品的主體。因此林對少女施加脅迫，欲使她裸露全身自慰而與他視訊未果，行為態樣應是構成脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂。高院認為一審誤判為脅迫使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號未遂，逾法不符。
高院批評林金沺造成少女心理莫大恐懼，嚴重侵害她對性與身體的自主決定權，且至今未獲被害人原諒，林犯以乘少年不知情之方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，因兩罪犯罪型態相似、時間相近且被害人都是同一人，2日判定應執行徒刑5年4月。本案可上訴。
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