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披薩店大盜得手25萬元 北檢聲押而法院裁定交保30萬元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

54歲仇姓男子前天在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署檢察官以遠距視訊複訊後，今依強盜罪聲請羈押，台北地院審理後傍晚裁定以30萬元交保候傳，併限制出境、出海及住居。

新北市新店警分局前天上午9時許獲報，指稱中正路上的達美樂披薩店，遭人持玩具槍和刀械搶25萬元現金，嫌犯以自備抹布擦拭指紋等生物跡證後，搭乘計程車逃逸。

警方組專案小組調查發現，54歲仇姓嫌犯家住桃園市龜山區，生性相當狡猾，透過轉乘交通工具、多次變裝等手法，試圖製造追緝斷點，藉以妨礙警方追查。

警方昨天下午3時許，持拘票及搜索票，在台北車站京站百貨公司地下2樓逮獲仇男，並在他身上取出剩餘贓款4萬2500元，依強盜、恐嚇等罪嫌將仇男移送檢方偵辦。

54歲仇姓男子前天在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署檢察官以遠距視訊複訊後，今依強盜罪聲請羈押。圖／本報資料照。
54歲仇姓男子前天在新北市新店區一家披薩店搶走25萬元，遭警方依強盜等罪移送法辦。台北地檢署檢察官以遠距視訊複訊後，今依強盜罪聲請羈押。圖／本報資料照。

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