曾殺風塵女又不滿女友人提告 男子狠刺129刀致死

彰化縣53歲陳姓男子十年前勒死一名性交易女子，假釋出獄後，去年又毆打友人鄒婦被提告傷害，陳男要鄒婦撤告，被鄒婦拒絕，即以水果刀狠刺她129刀致死，彰化地方法院依殺人罪判處陳男死刑，並判賠鄒婦丈夫與女兒1013多萬元。

判決指出，陳男2008年曾勒死一名性交易女子，被判刑11年，因在獄中表現良好，2016年假釋出獄，並回到彰化故鄉擺攤賣大腸包小腸，54歲的友人鄒婦會去幫他滷大腸、顧攤子。

去年7月兩人回到陳男租屋處，陳男伸手撫摸鄒婦，被鄒婦推開拒絕，陳男惱羞成怒，持啞鈴毆打鄒婦，造成前臂和左胸傷瘀腫，鄒婦返家後即決定要對陳男提告傷害。

陳男傳簡訊對鄒婦說「不要這樣嘛、好好講」，但鄒婦不理會他，去年7月24日中午，陳男到鄒婦家要她撤告，被鄒婦拒絕，由於鄒婦急著要上廁所，陳男一怒下竟持廚房水果刀追進廁所，朝著正坐在馬桶上的鄒婦狠刺129刀，造成鄒婦頭、面、頸部等要害被刺中，因頸部動脈遭切斷大量出血性休克死亡。

陳男犯後還跑到台中把沾有血跡的衣物丟到公園垃圾桶，被警方逮到，並在垃圾桶找到血衣等。陳男事後辯稱，鄒婦是因他沒錢了，才不想跟他在一起。陳男甚至抹黑鄒婦是從事性交易風塵女子，但經查鄒婦以資源回收工作為生，並打零工。

法官認為，陳男生性兇殘，先前殺害性交易女子，經過多年服刑後，沒有達成教化目 的，出獄後殺人手法反而更加殘暴，且可能因前次殺害的是風塵女子而非良家婦女獲得輕判，誤以為殺害風塵女子的犯罪惡性比較低，事後才一再抹黑被害人，顯見其難以矯正，依然沒有學會自我控制。

判決書說，陳男經過長期監禁服刑，還是沒有被教化成功，只是因被害人不肯撤回傷害告訴，就要取人性命，下意識有「背叛我者必須死」的恐怖心態，以暴力相向情緒失控殺人，是不能獲得社會同情，因此依殺人罪累犯，處死刑，褫奪公權終身。