快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書上賣二級保育類豬鼻龜 男在7-11面交當場遭逮

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

張男販售保育類動物豬鼻龜遭逮。圖為示意圖。圖／民眾提供
張男販售保育類動物豬鼻龜遭逮。圖為示意圖。圖／民眾提供

新莊張姓男子今年2月在臉書上張貼1萬5千元賣豬鼻龜的貼文，經警方發現後與張男約定在7-11超商面交，當場查獲豬鼻龜。新北地檢署今偵結，依意圖販賣保育類野生動物等罪嫌給予緩起訴處分。

檢警查出，張男明知豬鼻龜被農委會列為二級保育類動物，未經主關機關許可，不得販售。但張男卻在今年2月23日在臉書上貼文，用1萬5千元販售豬鼻龜。

警方發現後，與張男約定五天後在超商面交豬鼻龜，當場查獲豬鼻龜一隻。經送屏東科技大學鑑定，確認該龜品種後，將豬鼻龜責付新北市府動保處保管，並將張男移送新北地檢署偵辦。

張男坦承販售保育類的豬鼻龜，檢察官審酌他沒有前科，犯後態度佳，且深具悔意，因此給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，在處分確定後向公庫支付5千元。

超商 保育類野生動物

相關新聞

獨／萬華幫殺人怕獄中染疫求交保 法官：回萬華安全？

台北市萬華區幫派分子朱寶寅等因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴、5人羈押。台北地方法院今開庭，在押被告聲請具保停押，稱「...

交通局一張函文 讓騎車30年的他撤銷1800元闖紅燈罰單

王姓男子去年騎機車經過新北市土城區中央路二段某巷口闖紅燈，被警方舉發挨罰1800元，他不服提行政訴訟，認為自己30年沒有...

身價10萬米克斯犬遭竊 偷狗男落網毛小孩被宣告沒收

屏東沈姓男子北上桃園做工，見1隻米克斯犬可愛親人，竟拿便當菜引誘騎機車載走，事後隨地丟棄不顧，倪姓女飼主驚覺愛犬失蹤報警...

曾殺風塵女又不滿女友人提告 男子狠刺129刀致死

彰化縣53歲陳姓男子十年前勒死一名性交易女子，假釋出獄後，去年又毆打友人鄒婦被提告傷害，陳男要鄒婦撤告，被鄒婦拒絕，即以...

臉書上賣二級保育類豬鼻龜 男在7-11面交當場遭逮

新莊張姓男子今年2月在臉書上張貼1萬5千元賣豬鼻龜的貼文，經警方發現後與張男約定在7-11超商面交，當場查獲豬鼻龜。新北...

走私2.1公斤海洛因 他主觀以為是安非他命獲輕判2年

桃園林姓男子走私2.1公斤高純度海洛因入境，檢方依運輸第一級毒品重罪起訴他；但法院審酌，林和同夥「謝哥」過去僅交易安非他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。