臉書上賣二級保育類豬鼻龜 男在7-11面交當場遭逮

張男販售保育類動物豬鼻龜遭逮。圖為示意圖。圖／民眾提供

新莊張姓男子今年2月在臉書上張貼1萬5千元賣豬鼻龜的貼文，經警方發現後與張男約定在7-11超商面交，當場查獲豬鼻龜。新北地檢署今偵結，依意圖販賣保育類野生動物等罪嫌給予緩起訴處分。

檢警查出，張男明知豬鼻龜被農委會列為二級保育類動物，未經主關機關許可，不得販售。但張男卻在今年2月23日在臉書上貼文，用1萬5千元販售豬鼻龜。

警方發現後，與張男約定五天後在超商面交豬鼻龜，當場查獲豬鼻龜一隻。經送屏東科技大學鑑定，確認該龜品種後，將豬鼻龜責付新北市府動保處保管，並將張男移送新北地檢署偵辦。

張男坦承販售保育類的豬鼻龜，檢察官審酌他沒有前科，犯後態度佳，且深具悔意，因此給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，在處分確定後向公庫支付5千元。