獨／萬華幫殺人怕獄中染疫求交保 法官：回萬華安全？

台北市萬華區幫派分子朱寶寅等稱「在看守所會染疫，很怕」，萬華是感染重災區，審判長反問「回萬華比較安全？」圖／聯合報系資料照

台北市萬華區幫派分子朱寶寅等因毒品交易刺死林姓毒販，10人被訴、5人羈押。台北地方法院今開庭，在押被告聲請具保停押，稱「在看守所會染疫，很怕」，萬華是感染重災區，審判長反問「回萬華比較安全？」

防疫期間，法院對有必要開庭的案件，採視訊審理，殺人案5名羈押被告朱寶寅、朱寶辰、戴有、陳弘祥、魏丞昊已關押近8個月，本月中押期將屆，合議庭今天視訊連線，被告5人在台北看守所答辯，檢察官、辯護律師在真實法庭攻防。

羈押被告與辯護人告訴法官，近來新冠肺炎疫情嚴峻，看守所內人滿為患，且都是群聚生活，一旦有確診對象，疫情會難以收拾，更危及個人健康，請求具保停押。

設籍萬華的被告稱，家中老、小都住在疫情熱區，擔心長輩防疫不周而染疫，有被告還特別提到家中有妹妹需要照料，向法官保證如果交保，一定配合審判庭期，遵期出庭，請求以適當保證金辦理交保。

不過，審判長聽取被告陳述，對以「擔心在獄中染疫」作為聲請交保的理由不解，反問被告「你們回到萬華會比較安全嗎？」。朱寶寅等5人是否獲准交保，合議庭近日評議後依法裁定。

朱寶寅與林姓毒犯約定買大麻，2次爽約，害怕林會登門報復，與朱寶辰將林約出談判，幫眾埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢。

起訴指出，2020年10月5日，林姓毒販與6名男女分乘3輛車抵達水門，林質問朱寶寅為何爽約，與朱寶寅共赴談判的幫眾，順勢自草叢衝出，持球棒朝林圍毆，林姓毒販的友人落荒而逃，朱寶寅隨後以折疊刀刺破林的心臟，林死亡。

2020年10月6日，朱寶寅在龍山寺附近被捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞兇者，將10人移送法辦。

朱寶寅等10人被台北地方檢察署依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死罪起訴，起訴後5人因犯嫌重大，由法官裁定羈押迄今。