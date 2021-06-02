交通局一張函文 讓騎車30年的他撤銷1800元闖紅燈罰單

圖為示意圖，與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

王姓男子去年騎機車經過新北市土城區中央路二段某巷口闖紅燈，被警方舉發挨罰1800元，他不服提行政訴訟，認為自己30年沒有闖過紅燈，且現場號誌不清楚，台北地方法院認為新北市交通局函文也稱會再增設紅綠燈，因此判撤銷罰單，可上訴。

王去年11月17日晚間騎機車從中央路二段某巷口綠燈右轉，卻在中央路二段與順風路口紅燈直行，被遭警察開單舉發，開罰1800元；王不服提行政訴訟。

王主張，該巷口右轉中央路二段，他行經方向沒有設置號誌，他在不知情狀況下才會慢慢直行，沒有闖紅燈的故意；再者，他騎機車30多年，也沒有相關違規紀錄，認為該地點應該再增設紅綠燈，減少行車糾紛。

台北市交通事件裁決所抗辯，警方是依規定攔停舉發，認為舉發沒有違誤。

法院認為，王確實有闖紅燈的事實，但王違規地點的停止線前方沒有紅綠燈，認為王說得有理；再依新北市交通局函文指出，「本局後續本局後續將再增設直立式號誌燈箱，以利駕駛人清楚辨識」，認為號誌確實辨識不易，難認王有闖紅燈的可歸責性、可非難性，判撤銷罰單。