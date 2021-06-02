身價10萬米克斯犬遭竊 偷狗男落網毛小孩被宣告沒收

屏東沈姓男子北上桃園做工，見1隻米克斯犬可愛親人，竟拿便當菜引誘騎機車載走，事後隨地丟棄不顧，倪姓女飼主驚覺愛犬失蹤報警調監視器查獲沈，他辯稱「以為是浪犬」；法院以沈任意偷別人寵物，依竊盜罪判他拘役40日，可上訴，未扣案的米克斯犬則宣告沒收。

有檢察官解釋，該案中的米克斯犬屬於「犯罪所得之物」，因此法院必須要下裁定宣告沒收，但因本案中米克斯犬並未找回，之後檢方執行科可能無法順利執行，相反的，若犬隻失而復得，完成沒收執行後就能還給飼主。

檢察官也說，實務上常見活體動物被裁定宣告沒收，多以違反動保法、野保法等情況較多，例如查扣保育類烏龜、野鳥，沒收後會交由專業單位如屏東科技大學收容，但也有違法輸入動物被就地銷毀。

檢警調查，沈男（23歲）家住屏東，去年3月30日因北上桃園做工，中午休息時間偶見1隻米克斯犬在附近徘徊，就拿便當菜引誘牠靠近玩耍，結束後沈準備騎機車離開，結果狗就跳上他機車，沈認為是浪犬就直接載走，後來玩膩了就趕牠下車離開。

後來倪姓飼主驚覺愛犬失蹤，報警調閱附近停車場監視器發現沈男，表示自己養的狗價值10萬元，被偷之後就失蹤找不到；檢方訊時沈也坦承不諱，但堅稱不知道該犬隻有人養，也不確定身上是否有項圈，檢方認為他犯嫌明確，偵結依竊盜罪嫌將沈向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，沈男欠欠缺尊重他人財產觀念，任意竊取別人的寵物，犯後還辯稱「以為是流浪狗」，未見悔意，審酌其犯罪行為、經濟狀況等，依竊罪判他拘役20日，得易科罰金，另未扣案的米克斯犬1隻宣告沒收。