網傳「新竹某飯店收治外縣市隔離者」四件五人檢緩起訴

有網友今年5月間在手機LINE群組與臉書張貼訊息，謠傳「大家沒事不要靠近新竹市某飯店附近，現在是防疫旅館，台北送下來的」，經竹市衛生局澄清，證實為疫情假訊息；新竹地檢署獲報，立即分案啟動偵查，今指出已迅速溯源及偵查終結4件5人，依情節輕重做出緩起訴處分。

檢方指出，今年5月28日發現楊女等人分別在LINE「新竹縣小客車」、「新竹市生態」與「鑽石雙星社區合購網」群組內或FaceBook網頁，未進行任何查證、詢問、確認的狀況下，張貼「大家沒事不要靠近新竹市某飯店附近，現在是防疫旅館，台北送下來的」等訊息。

檢方專責檢察官指揮警方進行調查，並截圖蒐證，確認竹市防疫旅館並無收治確診者，該訊息為假，立刻傳喚楊女等人到庭（視訊），經考量，認為楊女等人經過這次偵查程序已了解散播相關不實謠言的嚴重性，諭知各支付緩起訴處分金2萬元。

檢方呼籲，民眾面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其公布嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，已對散播不實訊息的行為加重刑責，最高可處3年以下徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。