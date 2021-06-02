聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳「新竹某飯店收治外縣市隔離者」四件五人檢緩起訴
有網友今年5月間在手機LINE群組與臉書張貼訊息，謠傳「大家沒事不要靠近新竹市某飯店附近，現在是防疫旅館，台北送下來的」，經竹市衛生局澄清，證實為疫情假訊息；新竹地檢署獲報，立即分案啟動偵查，今指出已迅速溯源及偵查終結4件5人，依情節輕重做出緩起訴處分。
檢方指出，今年5月28日發現楊女等人分別在LINE「新竹縣小客車」、「新竹市生態」與「鑽石雙星社區合購網」群組內或FaceBook網頁，未進行任何查證、詢問、確認的狀況下，張貼「大家沒事不要靠近新竹市某飯店附近，現在是防疫旅館，台北送下來的」等訊息。
檢方專責檢察官指揮警方進行調查，並截圖蒐證，確認竹市防疫旅館並無收治確診者，該訊息為假，立刻傳喚楊女等人到庭（視訊），經考量，認為楊女等人經過這次偵查程序已了解散播相關不實謠言的嚴重性，諭知各支付緩起訴處分金2萬元。
檢方呼籲，民眾面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其公布嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，已對散播不實訊息的行為加重刑責，最高可處3年以下徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。
民眾應切記循正確管道了解疫情資訊，比如疾病管制署 LINE官方帳號「疾管家」等，降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向檢警舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言