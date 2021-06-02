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疫情嚴峻確診者還鬧事 台高檢不忍了：聲押、從重求刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新北市雙和醫院確診病患揮刀砍傷醫護人員，造成3名護理師手部、腹部及背部受傷。圖為轄區警員在雙和醫院執行勤務。資料照片。記者侯永全／攝影
新北市雙和醫院確診病患揮刀砍傷醫護人員，造成3名護理師手部、腹部及背部受傷。圖為轄區警員在雙和醫院執行勤務。資料照片。記者侯永全／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，但近來卻頻傳醫療暴力事件，台灣高等檢察署今說出重話，要求各地檢署在案件偵結時，依醫療法第106條規定並參酌具體個案情節，從重求刑。

新北市雙和醫院3名護理師日前遭新冠肺炎確診病患持刀砍傷，台大醫院昨天也舉行記者會控訴病患「以體液汙染」醫院，台北市聯合醫院仁愛院區，今天凌晨還發生陳姓新冠肺炎確診病患，因情緒失控，出手打破玻璃。

高檢署表示，因疫情升溫，為維護醫療環境與醫護人員執業安全，今函令所屬各地方檢察署對於轄內醫療暴力案件，應從嚴從速偵辦。

高檢署指出，被告若情節重大，應向法院聲請羈押；案件偵結時，依醫療法第106條規定從重求刑。

醫療法第106條規定「毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致醫事人員或緊急醫療救護人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

新冠肺炎 疫情 醫療暴力 恐嚇

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