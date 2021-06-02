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大膽小三偷吃女上司的老公 車內接吻、逛夜市判賠25萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

一名人妻指控她身為公司主管，卻發現丈夫和她的女下屬多次約會，還在車內接吻，氣得向女下屬求償200萬元，台北地方法院判女下屬應賠償人妻25萬元，可上訴。

人妻提告主張，她和丈夫結婚多年，共同養育一名子女，但她去年發現丈夫車內監視器錄到丈夫和女下屬接吻，之後請人蒐證，確定丈夫和女下屬到海邊、士林夜市、花蓮遊玩，她憤而和丈夫攤牌，丈夫也坦承外遇，提告要求女下屬賠償200萬元。

女下屬抗辯，人妻和丈夫婚姻本來就不和睦，兩人一起出國玩後，男方就常常找她吐露心聲，還說他已經和妻子離婚，開始追求她，她認為男方單身才答應交往。

法院根據人妻提供的照片，認定丈夫和女下屬有親密行為，且丈夫作證指出，女下屬知道他和妻子結婚，交往過程中也是跟女下屬說，他「已經」準備離婚。

判決指出，女下屬確實知道男方沒有離婚，不採信女下屬的說詞，審酌一切情狀，判女下屬應賠償人妻25萬元。

示意圖／ingimage
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離婚 結婚 婚姻

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