大膽小三偷吃女上司的老公 車內接吻、逛夜市判賠25萬
一名人妻指控她身為公司主管，卻發現丈夫和她的女下屬多次約會，還在車內接吻，氣得向女下屬求償200萬元，台北地方法院判女下屬應賠償人妻25萬元，可上訴。
人妻提告主張，她和丈夫結婚多年，共同養育一名子女，但她去年發現丈夫車內監視器錄到丈夫和女下屬接吻，之後請人蒐證，確定丈夫和女下屬到海邊、士林夜市、花蓮遊玩，她憤而和丈夫攤牌，丈夫也坦承外遇，提告要求女下屬賠償200萬元。
女下屬抗辯，人妻和丈夫婚姻本來就不和睦，兩人一起出國玩後，男方就常常找她吐露心聲，還說他已經和妻子離婚，開始追求她，她認為男方單身才答應交往。
法院根據人妻提供的照片，認定丈夫和女下屬有親密行為，且丈夫作證指出，女下屬知道他和妻子結婚，交往過程中也是跟女下屬說，他「已經」準備離婚。
判決指出，女下屬確實知道男方沒有離婚，不採信女下屬的說詞，審酌一切情狀，判女下屬應賠償人妻25萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言