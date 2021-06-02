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帳戶密碼同時遺失遭詐騙用 法官認設計師不小心判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓女室內設計師2年多前元大銀行及華南商業銀兩帳戶遭詐騙集團利用，計有2名被害人受騙，匯款進入其帳戶共計18萬多元，經檢警查獲後依涉洗錢防制法起訴，陳女喊冤，因承作飲料店，要匯款給協力廠商但無法存入，才發現帳戶及密碼遭盜用。面對多數法官不接受被告辯解帳戶及密碼同時遺失的經驗法則，台南地院法官則以並非人人都謹慎行事，認陳女不小心判無罪。

台南地院合議庭認為，大部分謹慎行事的人，都知道要把提款卡和密碼分離保管，以避免用時落入壞人手中遭到盜用。多數精明的人，容易在遺失重要物品時及時發覺。這也是多數法院經常不接受被告辯解「同時遺失」辯解的經驗法則。

合議庭指出，經驗法則終究不是證據，因此使用上必須保守慎重。大家也都清楚，這世界上不是人人都謹慎行事，你我的生活經驗上不時會出現把密碼寫在提款卡，或重要物品遺失毫無所悉的人，在無法確認陳女將帳戶及密碼提供詐騙集團使用的情況下，理應判決她無罪

檢警調查，詐騙集團取得陳女帳戶及密碼後，前年11月20日假裝朋友撥打電話給林姓男子，騙說急需用錢，害林受騙，依指示匯款15萬元到陳女元大銀行的帳戶。

同年11月22日，詐騙集團假冒力大圖書全球醫學網人員及郵局人員，撥打電話給被害人，騙說先前網路購物誤刷12筆資料，必須將款項轉入指定帳戶才能處理，使被害人受騙，依指示在當天先後匯款2萬8985元、985元到陳女華南銀行的帳戶。

陳女喊冤，帳戶是她申請的，但她並沒有把帳戶資料交給別人，而是遺失。她表示，最後一次使用帳戶的時間是前年10月底，後來11月23日打算去匯款給協力廠商但無法存入，打電話問銀行才知道帳戶無法使用。同時，她承作一個飲料店的案子，業主在完工後打算把工程款匯到華南銀行帳戶時，才發現匯不進來，向銀行通報掛失。

辯護人指出，陳女是個專業的室內設計師，和業主及協力廠商往來都是用本案帳戶，交易明細也顯示本案帳戶在遺失前有多筆資金往來，她並不可能把這兩個帳戶交給詐騙集團使用，並使自己陷於犯罪而造成商業信用的瑕疵。

辯護人說，陳女把帳戶密碼記錄在小冊子而與提款卡同時遺失，使撿到或偷到帳戶者能夠加以使用，她只是不夠小心，但不能因此而認為她有幫助他人犯罪的意思。

鄭姓業主證稱，他在完工之後要把尾款匯到原帳戶但卻失敗，於是用Line通知陳女「你的帳戶匯不進去」，陳女以Line回覆說她要瞭解一下；他和陳女通電話時，從對方所說「喔，怎麼會是這樣」的語氣，感覺陳女是驚訝的，最後改以現金支付尾款。

面對多數法官不接受被告辯解帳戶及密碼同時遺失的經驗法則，台南地院法官則以並非人人都謹慎行事，認陳女不小心判無罪，可上訴。圖／本報資料照
面對多數法官不接受被告辯解帳戶及密碼同時遺失的經驗法則，台南地院法官則以並非人人都謹慎行事，認陳女不小心判無罪，可上訴。圖／本報資料照

詐騙集團

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