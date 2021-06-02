隨機環抱女高中生 持刀抵頸部喝令交錢 男犯3罪判9年

年僅21歲男子陳彥廷，今年1月因欠債，在人煙稀少地區，隨機環抱女性，用刀抵著頸部喝令交錢，搶得400元，6天後以相同手法，鎖定女高中生犯案，幸好女高中生尖叫、堅持反抗，陳男放手離去。士林地方法院依照攜帶凶器強盜等三罪，判處應執行9年徒刑。

陳男因當街猥褻女子下體遭判刑7月，去年執行完畢後，今年1月再度犯案。1月12日晚上9時許，在新北市三芝區隨即環抱獨自走在街上的女子，拿出刀子抵住脖子，喝令「不要動、不要叫、交出錢」女子驚嚇交出身上4百元。

陳男在6天後再度犯案，1月18日上午6時許，騎機車經過淡水忠寮里大王廟公車站，見穿著制服的高中女生地頭滑手機，周邊沒人，從後方上前環抱，命令交出手機，女高中生驚嚇尖叫，蹲在地上，正好公車準備進站，陳男騎車逃逸。

當晚8時許，陳男在淡水竹圍，以同樣手法攻擊另名高中女生，拿刀抵住脖子，女高中生害怕大叫，並用右手抓住刀刃，手指受傷，陳男見狀沒取得財物，隨即逃離現場。

第一名女子和第三名被害人女高中生報案，警方在1月19日逮捕陳男到案，查扣作案用衣物。陳供稱，在人煙稀少處犯案，沒有鎖定特定人，只是都鎖定女性或年幼的人「因為他們比較不會抵抗」並稱18日早上還有搶另一個女高中生。

第一名被害女子稱，當時要拿錢給陳時，有感覺胸部被輕輕碰，時間大約1、2秒「我嚇到就趕快離開」合議庭認為，此加重強制猥褻罪嫌，難以認定是刻意或不小心碰觸胸部，依現場判斷，難認陳男主觀上有猥褻意圖，諭知無罪。

合議庭審酌，從事餐飲業的陳男，正直青年，不思正當途徑獲取財物，徒手或持凶器刀子強取他人財物，三名告訴人身心飽受畏懼，成年女子蒙受財務損失 ，犯罪情節嚴重。