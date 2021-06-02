女通緝犯交通違規拒絕攔查 襲2警咬手指、扯褲子判拘
丁姓婦人因毒品案被通緝8年，因違規穿越馬路被警察攔查，她擔心身分曝光，咬員警的手指、扯員警褲子，依妨害公務罪聲請簡易判決處刑；台北地方法院審理，判丁婦拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
丁姓婦人今年4月16日晚上7時許，在台北市中華路2段因不遵守交通號誌違規穿越馬路，中正第二分局泉州派出所李姓、吳姓警員目睹，上前攔查。
檢察官指控，丁婦為避免通緝犯身分曝光，先用嘴咬吳姓警員的右手食指，再捶打李姓員警的右腳膝蓋、拉破李姓員警的制服長褲，後來丁婦被壓制，現行犯移送法辦。
警方利用「人臉辨識系統」查出丁婦是通緝犯，發現她因毒品案2013年時被判刑1年確定，因害怕歸案而襲警；檢方在丁婦到案後，先開指揮書下令丁婦發監服刑，再依妨害公務罪起訴丁婦，法院日前判丁婦拘役刑。
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