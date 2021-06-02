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3惡煞開山刀砍人斷掌 檢起訴求重判痛批：把馬路當刑場

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子因賭博網站與人有投注糾紛，吳在今年3月間騎機車行經西屯區大容西街時，遭黃姓、許姓、戴姓男子埋伏，吳被噴辣椒水後遭三人壓制在地，吳的右手掌被黃持開山刀砍斷，黃等人嗆聲「是不是拚人很多錢」，黃等人隨後將手掌丟入排水溝後逃逸，警方循線逮人。台中地檢署偵結，依重傷害罪起訴，並痛批三人冷血、凶殘，「把馬路當私人刑場」，建請法院從重量刑。

起訴指出，台中市吳姓男子因賭博網站投注糾紛，與一名身分不詳男子（另案偵辦）產生嫌隙，該名男子委託與吳不認識、也無任何仇怨的黃姓（21歲）、許姓（25歲）、戴姓男子（18歲）等三人，出面報復。

黃等人在今年3月18日下午，先在吳位於西屯區大容西街的住處附近埋伏，等吳騎機車現身後，由戴將吳壓制在地，接著許持辣椒水噴吳雙眼，黃再持開山刀砍下吳右手掌，犯案時黃等人還嗆聲「你是不是拚人很多錢、你去法院不要亂講」等語，黃等人拿走吳的斷掌後，丟到附近的排水溝內，隨後逃逸。

警方獲報後，循線逮回黃等涉案三人，三人對案情供述不一，黃雖然承認涉案，但辯稱是與吳有賭博網站的投注糾紛，而許、戴二人則辯稱，以為是要去現場幫忙「打架、吵架」。

檢方偵辦後認為，若黃與吳真的有賭博網站的投注糾紛，吳怎會不認識涉案三人，且吳也證稱，有賭博糾紛的是另有其人，另外許、戴二人辯稱是到現場打架，但根據監視器等相關證據，三人犯案時間不到1分鐘，且顯然有做好分工，與一般打架纏鬥的情況迥異，認為3人都是卸責之詞。

檢方偵結，依依妨害秩序、重傷害罪起訴，並指出三人在公共場所將被害人的手掌砍斷，還丟進排水溝內，手段凶殘、冷血，宛如將馬路的公共場所，當成私人刑場，嚴重戕害社會秩序，視法律於無物，建請法院從重量刑。

台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後派員找尋斷掌，但未尋獲。圖／讀者提供
台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後派員找尋斷掌，但未尋獲。圖／讀者提供
台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後逮回3人，起獲作案開山刀。圖／讀者提供
台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後逮回3人，起獲作案開山刀。圖／讀者提供
台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後逮回3人，起獲作案開山刀。圖／讀者提供
台中市黃姓男子等三人涉嫌在今年3月間持開山刀，砍斷吳姓男子的右手掌，丟在排水溝內，警方事後逮回3人，起獲作案開山刀。圖／讀者提供

賭博 傷害罪 台中市

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