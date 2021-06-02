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彰化曾有確診病患不願隔離大鬧病房 下場判刑5月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

新北市雙和醫院發生確診病患砍傷三名護理師，引發醫界要求重罰不配合和傷害醫護人員的病患，衛福部彰化醫院去年就有一名病患疑似新冠肺炎症狀，病患不願住隔離病房，持滅火器大鬧隔離病房與醫護人員對峙，彰化地方法院依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例及醫療法將他判刑5月，緩刑2年，應提供80小時義務勞務。

新北市62歲確診男子前天在負壓隔離病房以水果刀刺傷三名年輕護理師，造成護理師胸部被刺傷氣胸、手部受傷韌帶和神經都被砍斷，引發醫界及各界憤慨，要求政府應保障醫護人員安全，嚴懲不願配合的病患。

無獨有偶，衛福部彰化醫院去年4月疫情期間，也曾發生42歲陳姓男子因流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、味覺喪失情形而到彰化醫院掛急診，經X光檢查，發現他肺部有侵潤情形，醫生判斷有感染新冠肺炎可能性，需先住院隔離等待採檢結果。

結果陳男到了負壓隔離病房後情緒激動，還打電話給正在辦住院手續的陳妻說「寧可從負壓病房跳下去，也不要住院」，即開始搖動病房內的監視器，還跑出病房，拿起滅火器與醫護人員對峙，甚至拿著滅火器，衝進電梯內，持滅火器要砸醫護人員，後來是男護理師和警方到場才將他制伏，但院方考量他情緒不穩，當天即讓陳男返家隔離14天，事後陳男二採均是陰性。

不過彰化地檢署事後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治紓困振興特別條例及醫療法起訴陳男，認為陳男不知尊重醫護人員專業判斷，也不知負壓隔離病房是何等珍貴醫療資源，還對醫護人員有暴力舉動，且犯後毫無悔意，可能造成傳染危害，建請法官從重量刑。

檢方偵辦時陳男否認犯行，表示當時又沒辦法證明他確實有得新冠肺炎，持滅火器也是要自衛，不過在法院準備程序時，經檢察官與被告於審判外達成協商合意，且陳男認罪，法院才將他判刑5月，並予緩刑。

前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠說，對於有醫護希望嚴懲不配合的病人，他情感上當然認同 但在疫情緊張下，會出現病人在神智、情緒管控都會出現問題，加上社會氛圍緊繃，很難避免「暴衝的行為」，也只能呼籲醫療人員眼要亮、保護自己最重要。

彰化縣陳姓男子去年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，緩刑2年。圖／資料照，彰化醫院提供
彰化縣陳姓男子去年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，緩刑2年。圖／資料照，彰化醫院提供
彰化縣陳姓男子去年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，緩刑2年。圖／翻攝
彰化縣陳姓男子去年4月到彰化醫院就診因有肺部浸潤等疑似新冠肺炎症狀，陳男卻不願在負壓隔離病房（如圖)隔離，大鬧醫院，彰化地方法院將陳男判刑5個月，緩刑2年。圖／翻攝

新冠肺炎 醫護人員

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