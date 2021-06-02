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汙衊徐欣瑩「零法案」 羅淑蕾違選罷法雖緩刑但褫奪公權1年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

前民國黨主席徐欣瑩與國民黨參選人楊文科競爭2018年新竹縣縣長選舉，前立委羅淑蕾替楊站台時，向民眾表示「徐欣瑩...四年來，妳在立法院做了什麼法案，零，零」，徐女認為羅女的不實話語妨害選民投票判斷而提告。新竹地方法院依公職人員選舉罷免法傳播不實罪判羅女3月徒刑，得易科罰金，褫奪公權1年；台灣高等法院今改判羅女2月得易科罰金之刑，緩刑2年，仍褫奪公權1年。

羅淑蕾與徐欣瑩都曾任第8屆立法委員，2018年11月3日晚間羅女到新竹縣峨嵋鄉替楊文科造勢，她當著大家的面說「徐欣瑩我請問妳，我講話負責任，大家都知道我不會講假話，請問妳四年來，妳在立法院做了什麼法案，零，零」，還說徐女擔任第8屆立委期間是公民監督國會聯盟評鑑的最後一名。

徐欣瑩得知後開記者會，控訴羅淑蕾不實汙衊，足以毀損她名譽、影響選民對她的政治形象與品德操守判斷，進而損害選民投票正確性，提告羅女「意圖使人不當選」。

羅淑蕾坦承有講這些話，但否認抹黑，辯稱她當時演講的重點是在於「利國利民的法案」，她是在做比較，徐女也不會因為她的說詞就落選。羅女解釋，她擔任立委期間多次獲得公督盟等單位評比為優秀立委，她是以自身曾經在立法院盡心盡力促成的法案經歷與標準，反問徐欣瑩在立院究竟有做過什麼「利國利民的法案」。

新竹地檢署透過立院查詢系統搜尋，發現徐欣瑩2012年至2015年共計有主提案46筆三讀通過紀錄，而細譯羅淑蕾當日演講內容全文，她並沒說指的是徐女未提出「利國利民的法案」，在講述徐女受公督盟評為「最後一名」的立委後，立刻解釋公督盟實際上是將徐女評為「待觀察立委」。檢方認為羅女非口誤，是有意的。

一審認為不實傳播、逾越可受公評範圍，已違民主法治國家公平選舉制度，除造成惡質選舉文化也不利政治正常發展，因此判羅淑蕾3月得易科罰金之刑，且依選罷法、刑法規定諭知褫奪公權1年。

羅淑蕾和檢察官皆上訴，上訴期間她和徐欣瑩成立調解，且全數給付，徐表示「對刑責不再追究」。高院認為量刑基礎改變，因此撤銷改判。

不過高院仍認為羅淑蕾傳播不實資訊、讓選舉文化惡質，考量兩人已和解，她也不是為了個人政治仕途而犯案，因此減為2月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年。不過羅淑蕾仍遭褫奪公權1年，本案得上訴。

徐欣瑩（左圖）、羅淑蕾曾同為第8屆立法委員。圖／聯合報系資料照
徐欣瑩（左圖）、羅淑蕾曾同為第8屆立法委員。圖／聯合報系資料照

羅淑蕾 徐欣瑩

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