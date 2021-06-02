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雲林老字號製造廠經營不善 合法掩護非法製罩3月半

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣斗六市一家合法生產口罩的劉姓業者，因公司經營不善，去年11月間涉嫌收取2名張姓男子150萬元，雙方協議租借該公司廠房2間無塵室，作為其違法製罩的生產地點，除向廠商租機台，陸續還聘僱員工，長達3個半月製造不合格口罩，再以合法掩護非法方式賣出，蒙騙合作廠商及通路商，經檢警成立專案小組調查多時，全案今天偵查終結，並依違反藥事法等罪嫌將涉案的劉、張等4人起訴。

國內疫情嚴峻，口罩是人人外出必備防護，去年一度出現搶購潮，而違法製罩情形也如雨後春筍般冒出，檢警加強取締；怎料斗六市一家有30多年歷史的合法業者疑因公司經營陷困，去年底開始鋌而走險，企圖以合法掩護非法製罩。

據了解，該公司專做防護衣、隔離衣等製造及外銷，2009年成立無塵室，引進全自動口罩機具生產設備，並通過國際認證及取得衛福部頒發的許可證。

不過就在今年3月間，雲林檢警及縣府衛生局人員至該公司廠房進行聯合稽查時，認為廠房租賃人41歲張姓男子及另名38歲張姓男子疑有違法製造醫療口罩情形，經向衛福部食品藥物管理署函詢，4月展開搜索，查扣其違法製造101萬7613片口罩及7部機台。

專案小組調查，69歲劉姓男子、47歲劉姓女子公司雖具有醫療器材口罩生產核可證，惟因經營不善，且明知張男等人無證，4人仍協議執行此事；檢方表示，張男去年12月向不知情廠商租借1對2及1對1醫療口罩機台，並陸續聘用27名不知情員工，同月1日起到今年3月12日期間在無塵室內製造及分裝醫療口罩，並以劉男公司名義販賣給不知情通路商。

檢方認為劉、張等4人知情所為，違反藥事法第84條第1項未經核准擅自製造醫療器材、同條第2項販賣未經核准製造之醫療器材等罪嫌；4人分別為代表人及從業人員執行業務，違反同法第84條第1項、第2項，及第87條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，全案今已偵查終結提起公訴。

雲林斗六一家有30多年歷史的合法製造商疑因公司經營陷困，去年底開始鋌而走險，企圖以合法掩護非法製罩。記者陳苡葳／翻攝
雲林斗六一家有30多年歷史的合法製造商疑因公司經營陷困，去年底開始鋌而走險，企圖以合法掩護非法製罩。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣檢警組成專案小組，今年4月搜索劉姓業者公司，於廠房內查扣張男違法製造逾百萬片的口罩及7部口罩機台等證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣檢警組成專案小組，今年4月搜索劉姓業者公司，於廠房內查扣張男違法製造逾百萬片的口罩及7部口罩機台等證物。記者陳苡葳／翻攝

口罩 斗六 衛福部

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