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「尋奶啟示」廣告惹惱Ｇ奶辣模莉亞　挺胸怒告醫美診所

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

G奶女模莉亞與醫美集團元和雅合作，莉亞用肖像權代言隆乳廣告，換得價值30萬元的醫美療程，但後來她發現被用「奶奶快回家」、「尋奶啟示」當作廣告，還稱她是「剝皮網紅」，醫師受訪時還稱她有「高低奶」，氣得提告求償百萬元，不過高雄地院認為診所刊登廣告的目的不是在侮辱她，判莉亞敗訴。

擁有一雙傲人美乳的莉亞，在網路擁有超高人氣，臉書粉絲團擁47萬人按讚。判決指出，2015年9月與映華公司簽立肖像授權契約，再與元和雅談妥用代言換免費隆乳，隔月她還與醫美診所合拍隆乳介紹影片，稱對這次「進廠維修」十分滿意，大讚醫師技術超群，元和雅也在官網分享莉亞「維修」過程。

後來映華以莉亞當看板人物，幫元和雅在高雄、台南街頭矗立「尋奶啟事」廣告，寫著「奶奶快回家」，因廣告吸睛，在當時引起不小話題，但莉亞卻認為廣告內容低俗，要求下架，但未獲得回應，且醫師接受週刊訪問時，直指她的乳房有「8公分位差」，「針灸療程導致破裂」，已經造成她名譽受損。

去年莉亞曾被男網友爆料，要求網友以3700元價格不菲的冷凍套餐送她，且一次還得買3套，粉絲只願意買1套後竟被莉亞封鎖，因此遭網友質疑是用套餐換現金，週刊踢爆莉亞行為後，被冠上「剝皮網紅」。

後來在與元和雅的合作中，元和雅官網以過去報導打上「剝皮網紅」來宣傳莉亞隆乳實績，讓莉亞氣炸，認為製作廣告的映華公司，違反公序良俗及誠信原則，提告求償50萬元，另主張元和雅、映華等，在侵害名譽權部分應連帶給付50萬元。

高雄地院審理時，法官檢視雙方合約，發現莉亞是以肖象權換到價值30萬元的水滴果凍隆乳療程，診所可以以她的肖像，用於「協助推廣美容醫學之業務」、「作為術前術後對照使用」等，診所用莉亞的肖象來打廣告，並沒有違反公序良俗及誠信原則。

至於侵害名譽權部分，法官認為，「剝皮網紅」是為區分近似網紅「Liya」、「莉婭」，莉亞是網路名人，與粉絲間商業行為，理應受社會是當監督與評論，且「剝皮網紅」出自週刊報導，並非廣告公司恣意評價。

再者「自然內在美」、「內衣幾乎快罩不住豪乳」、「批踢踢鄉民大推薦！」等詞，則是引導消費者以莉亞作為目標，進而購買療程，因此吳貶低、壓抑莉亞人格權的意思。法官認為，元和雅、映華等公司廣告，未超過與莉亞合約的範圍，因此認定無公然侮辱等行為，判決莉亞敗訴，元和雅及映華公司都免賠。

Ｇ奶女模隆乳後，還為元和雅拍攝代言廣告，但她認為街頭廣告低俗，向元和雅求償反而敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
Ｇ奶女模隆乳後，還為元和雅拍攝代言廣告，但她認為街頭廣告低俗，向元和雅求償反而敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
元和雅在官網上貼出莉亞整形前後的乳房照片，被莉亞提告求償50萬，最後法院判決莉亞敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
元和雅在官網上貼出莉亞整形前後的乳房照片，被莉亞提告求償50萬，最後法院判決莉亞敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
奶奶快回家的廣告惹惱Ｇ奶女模莉亞，她認為街頭廣告低俗，向元和雅求償反而敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
奶奶快回家的廣告惹惱Ｇ奶女模莉亞，她認為街頭廣告低俗，向元和雅求償反而敗訴。圖／翻攝自元和雅官網
Ｇ奶女模莉亞擁有傲人內在美，卻因為幫醫美診所代言廣告，與對方對薄公堂。圖／翻攝自元和雅官網
Ｇ奶女模莉亞擁有傲人內在美，卻因為幫醫美診所代言廣告，與對方對薄公堂。圖／翻攝自元和雅官網

廣告 網紅 隆乳

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