假借買地名義不法吸金近6億 統巨開發董座父子3人遭訴

統巨開發董事長李新發父子，涉假借投資不動產名義向民眾募資，不法吸金5億多元，形同「假投資、真詐財」。台北地檢署調查後，今依違反銀行法等罪起訴李新發、李俊成、李沼錡父子等3人。

2010年房地產大漲期間，李新發、李俊威看準投資人想購地投資的心態，利用投資不動產名義，開出投資每單位30萬元，每年年息百分之六十、每月可領1萬2千至1萬5千元利息的豐厚條件，找人集資買地。

調查顯示，李新發佯稱投資台北市文山區、新北市新店區、桃園楊梅區等地段土地，未來有增值空間，若搶先以低價購買，等建商興建大型建案時，必能賺取高額價差。

調查發現，李新發集資近6億買20筆土地，有5筆土地轉賣過戶後，價金沒有分給投資人；2013年5月，本翊建設卻突然結束營業，也不再支付利息。2013年9月，檢調發動搜索病拘提李新發等8人調查，但李新發父子等3人未到案。