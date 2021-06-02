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影／疫情嚴峻！台南10名越南妹繼續一樓一鳳性交易 查獲均快篩
新冠肺炎疫情嚴峻，政府通令全國特定行業暫停營業，但仍有心存僥倖的色情業者透過網路在出租套房，經營一樓一鳳色情交易，台南市警五分局分別於昨天清晨、深夜，出擊，在北區二棟大樓套房內查獲越南女子從事性交易，計查獲越南籍女子10名、媒介2名、嫖客1名及保險套、潤滑液等證物，全案依刑法、社維法及傳染病防治法送辦。
警方前掌握情資，台南市北區二處大樓出租套房暗藏色情，有外籍女子出入，經警多日埋伏跟監，蒐證齊全後向台南地方聲請搜索票，昨天清晨1點多，首先在火車站附近大樓查獲台籍王姓男子（65歲）涉嫌媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2人。
昨天晚上10點，在北區西門路大樓查獲越南籍失聯移工4女、逾期停留2女，持照正常2名及媒介吳姓男子（64歲）1名，起出保險套、潤滑液等證物，全案依妨害風化罪嫌送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容，越南等人都沒有人發燒。這些越南女子，分別來自台北、新北、桃園及苗栗，大都自工廠逃逸。
為因應防疫需要，為求慎重，應召女、嫖客及媒介等，都至衛生所執行快篩。現為防疫重點期間，大樓出租套房作為色情營業場所部分，檢具相關事證將屋主、房東及媒介者分別函請衛生局依傳染病防治法裁罰、經濟發展局依第三方警政裁處。
市警五分局長李名昌表示，警方將持續擴大追查幕後不法集團，加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。
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