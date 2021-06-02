影／疫情嚴峻！台南10名越南妹繼續一樓一鳳性交易 查獲均快篩

新冠肺炎疫情嚴峻，政府通令全國特定行業暫停營業，但仍有心存僥倖的色情業者透過網路在出租套房，經營一樓一鳳色情交易，台南市警五分局分別於昨天清晨、深夜，出擊，在北區二棟大樓套房內查獲越南女子從事性交易，計查獲越南籍女子10名、媒介2名、嫖客1名及保險套、潤滑液等證物，全案依刑法、社維法及傳染病防治法送辦。

警方前掌握情資，台南市北區二處大樓出租套房暗藏色情，有外籍女子出入，經警多日埋伏跟監，蒐證齊全後向台南地方聲請搜索票，昨天清晨1點多，首先在火車站附近大樓查獲台籍王姓男子（65歲）涉嫌媒介及嫖客各1人，越南籍失聯移工2人。

昨天晚上10點，在北區西門路大樓查獲越南籍失聯移工4女、逾期停留2女，持照正常2名及媒介吳姓男子（64歲）1名，起出保險套、潤滑液等證物，全案依妨害風化罪嫌送辦及社會秩序維護法裁處，越南女子移送移民署專勤隊收容，越南等人都沒有人發燒。這些越南女子，分別來自台北、新北、桃園及苗栗，大都自工廠逃逸。

為因應防疫需要，為求慎重，應召女、嫖客及媒介等，都至衛生所執行快篩。現為防疫重點期間，大樓出租套房作為色情營業場所部分，檢具相關事證將屋主、房東及媒介者分別函請衛生局依傳染病防治法裁罰、經濟發展局依第三方警政裁處。