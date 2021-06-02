快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

群聚註定輸！台中麻將館業者、玩家7人 每人罰6萬

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

國內疫情嚴峻，台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。

為了麻將館被查，張姓負責人曾投書媒體，表示會館一二樓為營業場所，因疫情關係沒營業，也根本就沒人，三、四樓為住家，有人住，「四樓住的是快炒店工作人員，當時是住四樓的房客自行邀約朋友去他的住處吃東西，還是做什麼事，我根本也不清楚」，並稱他們絕對沒有暗中營業的情形。

但據警方上午指出，警方23日發現國光路二段這家麻將休閒館，鐵捲門開啟大半，經查該場所含負責人共有7人在內，其中有4人坐在麻將桌前玩撲克牌，顯有繼續營業及違法群聚情事，形成防疫破口，因此現場開立紀錄表移請市府衛生局裁處。

衛生局於是將負責人及其他6人，依違反傳染病防治法第37條第1項第2款規定所為之防疫措施，依同法第67條第1項第2款規定，每人處6萬元罰鍰之行政處分。

霧峰警分局長陳家銘指出，這段期間將持續加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反傳染病防治法處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電。警方表示，將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，以達全民共同抗疫目標。

台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。圖／警方提供

衛生局 麻將 傳染病

延伸閱讀

3離島公告入境旅客接受快篩 衛福部依法撤銷

齊抗疫 金管會轄下相關機構共同捐助醫護5,500萬元

金馬澎「入島快篩」遭撤銷 指揮中心：縣市應全國統一

高雄本土+1 屏東麻將傳播鏈77歲老翁在妻確診後也中鏢

相關新聞

影／疫情嚴峻！台南10名越南妹繼續一樓一鳳性交易 查獲均快篩

新冠肺炎疫情嚴峻，政府通令全國特定行業暫停營業，但仍有心存僥倖的色情業者透過網路在出租套房，經營一樓一鳳色情交易，台南市...

害大同慘虧 林蔚山判賠19億

大同集團前董事長林蔚山十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林為免除連帶保證人責任，以大同集團子公...

偷拍女法官LINE對話、私密照 桃院男法官蔡政佑遭停職

桃園地院法官蔡政佑偷拍同辦公室曾姓女法官LINE對話、私密照，一審被桃院依妨害秘密判刑5月，蔡不服上訴卻沒說明理由，桃院...

假借買地名義不法吸金近6億 統巨開發董座父子3人遭訴

統巨開發董事長李新發父子，涉假借投資不動產名義向民眾募資，不法吸金5億多元，形同「假投資、真詐財」。台北地檢署調查後，今...

群聚註定輸！台中麻將館業者、玩家7人 每人罰6萬

國內疫情嚴峻，台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生...

涉勒索廠商捐300萬給宮廟 枋寮鄉代會副主席二審仍無罪

屏南工業區廠商明徽公司違規排廢水引發地方抗爭，後來時任枋寮鄉代表會主席的現任副主席鄭永章、前代表蕭海彬、東海村長林永豐、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。