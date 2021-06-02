群聚註定輸！台中麻將館業者、玩家7人 每人罰6萬
國內疫情嚴峻，台中市霧峰警分局日前查獲大里區一家麻將休閒館擅自違規營業，並依傳染病防治法將負責人和在場人士計7人移請衛生局裁罰，裁罰結果出爐，衛生局處以每人6萬元裁罰，若再犯還將報請強制斷水斷電。
為了麻將館被查，張姓負責人曾投書媒體，表示會館一二樓為營業場所，因疫情關係沒營業，也根本就沒人，三、四樓為住家，有人住，「四樓住的是快炒店工作人員，當時是住四樓的房客自行邀約朋友去他的住處吃東西，還是做什麼事，我根本也不清楚」，並稱他們絕對沒有暗中營業的情形。
但據警方上午指出，警方23日發現國光路二段這家麻將休閒館，鐵捲門開啟大半，經查該場所含負責人共有7人在內，其中有4人坐在麻將桌前玩撲克牌，顯有繼續營業及違法群聚情事，形成防疫破口，因此現場開立紀錄表移請市府衛生局裁處。
衛生局於是將負責人及其他6人，依違反傳染病防治法第37條第1項第2款規定所為之防疫措施，依同法第67條第1項第2款規定，每人處6萬元罰鍰之行政處分。
霧峰警分局長陳家銘指出，這段期間將持續加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反傳染病防治法處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電。警方表示，將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，以達全民共同抗疫目標。
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