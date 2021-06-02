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涉勒索廠商捐300萬給宮廟 枋寮鄉代會副主席二審仍無罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

屏南工業區廠商明徽公司違規排廢水引發地方抗爭，後來時任枋寮鄉代表會主席的現任副主席鄭永章、前代表蕭海彬、東海村長林永豐、枋寮北玄宮主委洪進旺等4人，被控以汙染為由率眾抗爭，藉此向明徽公司勒索財物300萬元，一審屏東地院認為事證不足，判4人無罪，今高雄高分院宣判，維持一審判決。

2016年6月8日，明徽公司屏南廠排放廢汙水，遭屏東縣環保局裁罰後，鄭永章等人認為明徽公司損害東海村民健康，6月16日在枋寮鄉公所與明徽公司協調，最後協調成功由明徽公司捐款100萬元給鄉內的北玄宮。

只是同年12月8日，明徽公司再次排放汙水，鄭永章等人又要求公司捐助200萬元給北玄宮，兩派完成「協議同意書」簽署，後來明徽公司認為排汙水是另外廠商，因此隔年1月拒絕捐助200萬元，結果引發地方不滿。鄭永章等人見明徽公司遲未履行捐款承諾，6月發動村民圍廠抗爭，明徽公司被迫於匯款200萬元給北玄宮，才讓圍廠事件落幕。

後來檢調偵查後，認為鄭永章等4人擔任北玄宮管委會委員、主委，卻藉端向廠商勒索財物，因此依貪污治罪條例中藉端勒索財物罪，將4人起訴。

屏東地方法院一審認為，圍廠是因明徽公司反悔捐款，引起地方民意反彈，而遊行乃人民基本權利，鄭永章等4人藉以表達訴求，過程並未對公共秩序、社會治安或明徽公司營運造成影響，且抗議時鄉長、議員等人都到場，民眾反彈抗議並不能算是強迫脅迫手段，因此在罪證不足下判處4人無罪。

今上午高雄高分院宣判，駁回檢方上訴，鄭永章等4人維持一審無罪判決。

鄭永章等人被控勒索廠商捐款300萬，高雄高分院今宣判維持一審無罪判決。記者張議晨/攝影
鄭永章等人被控勒索廠商捐款300萬，高雄高分院今宣判維持一審無罪判決。記者張議晨/攝影

屏東縣 捐款 貪污

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