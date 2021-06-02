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前夫凌晨逼復合不成拿菜刀砍 她抓填充玩偶抵擋保一命

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

柯姓男子離婚後想和前妻復合遭拒，去年8月凌晨，柯闖入前妻和她胞兄住處，拿菜刀砍殺前妻與前大舅子，前妻緊抓填充玩偶阻擋保住一命。桃園地方法院依殺人未遂、傷害罪判柯6年4月徒刑。柯認為「判太重」上訴，台灣高等法院昨駁回。

柯姓男子和妻子離婚後，數度希望破鏡重圓，但前妻拒絕，柯認為前妻在兩人一起生活時「偷藏私房錢」，心生不滿。2020年8月26日凌晨5點多，柯前往前妻住處，再次要求前妻復合，但前妻澆冷水；盛怒之下，柯先是痛毆前妻的臉，再到廚房拿菜刀，朝她的頭、背砍殺。

前妻為了躲避攻擊，抓起床邊的填充玩偶阻擋，哥哥聽到喊叫聲，上前阻止，結果下頷部也被畫處4公分的傷口，左頸部擦傷。前妻送醫治療，她的右食指肌腱斷裂、左顏面骨折，右大拇指、耳後、下唇和背部都有撕裂傷，治療後撿回一命。

高等法院從被害人證述和現場照片、診斷證明書來看，認定柯男有殺人犯意，而對前大舅子則意在傷害。

雖然檢察官認為柯男對前大舅子揮刀也是殺人未遂，但高院認為柯與前大舅子扭打、持刀揮砍的目的，是為了掙脫後繼續殺前妻，且前大舅子的傷屬表淺傷害，可見力道不重，因此認定是傷害罪。

柯否認殺人未遂，也認為量刑過重，但高院認為他至今未獲被害人原諒，量刑基礎不變，衡酌柯的動機、目的、情節和前妻右手機能還沒復原，處6年4月刑適當，因此駁回上訴。

柯姓男子離婚後想和前妻復合遭拒，柯拿菜刀砍殺前妻與前大舅子。桃園地方法院依殺人未遂、傷害罪判柯6年4月徒刑。柯上訴，台灣高等法院昨駁回。示意圖。本報資料照片
柯姓男子離婚後想和前妻復合遭拒，柯拿菜刀砍殺前妻與前大舅子。桃園地方法院依殺人未遂、傷害罪判柯6年4月徒刑。柯上訴，台灣高等法院昨駁回。示意圖。本報資料照片

殺人 傷害罪 離婚

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