不讓司法因疫情停下腳步 法院用「U會議」開庭

新冠肺炎疫情影響，各行各業、民生作息大亂，因三級警戒影響全國各級法院也取消大部分庭期，司法院擔心若因傳染病影響而讓司法無法運作，將難以實現公平正義，今在院會通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」草案，會銜行政院後將函請立法院審議，保障當事人受妥速及公平審判的權利。

草案共分5章13條，司法院表示，緊急制定條例有其必要性，且為特別法，如非為因應傳染病流行疫情之目的，或非屬此等期間，仍回歸適用關於各程序的一般規定辦理。

草案中規定，為避免疫情擴散而危及法院職員、程序參與者及民眾的健康，法院均依據流行疫情程度，就法庭席位、旁聽及服制相關事項，採取特別應變處置或措施的必要，例如調整法庭席位的距離及位置、設置隔板等，以避免感染。

一般刑事案件、少年保護事件及少年刑事案件，法院、檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察於符合一定要件下，得以遠距視訊科技設備進行程序。於民事或家事事件，法院認為適當時，得依當事人、法定代理人、程序代理人、輔佐人或其他關係人的聲請或依職權以相同設備審理。

司法院指出，特別條例增加的遠距視訊是因應疫情，在無法實體開庭的前提下，迫於案件進行的需求，不得已在相當程度內做出調整，疫情過後即回到現行規定的訴訟程序模式進行。

如為避免群聚或接觸的感染風險、身著防護裝備而行動不便、欠缺相關設備而無法當場作筆錄，草案也明定可依當場的錄音事後補行製作，不受刑事訴訟法相關規定限制，少年事件筆錄製作也準用。

草案也規定法院處理刑事案件時，經徵詢當事人、辯護人及輔佐人意見，考量個案情形、可行處置或措施後，認為審判有重大困難者，得停止審判；檢察官也可準用這規定停止偵查。法院處理民事、家事事件、行政訴訟事件、公務員懲戒案件，以及法官、檢察官懲戒案件、法官職務案件，若程序繼續進行有重大困難，可依聲請或依職權裁定停止。