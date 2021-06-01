館長罵吳宗憲獲判緩刑 怕二度遭襲求撤銷緩刑獲准

陳之漢（館長）2019年8月不滿吳宗憲對網紅的評論，在自己直播上開罵「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語，吳宗憲認為陳侮辱他的名譽提告。台北地方法院日前依公然侮辱罪判拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元。新北地檢署執行陳的保護管束，陳每月都要報到，陳表示因槍擊案傷勢嚴重，且擔心遭受二次槍擊，主動具狀向檢方要求撤銷緩刑，檢方向新北地方法院聲請撤銷緩刑獲准。

2019年8月5日，陳之漢看到吳宗憲在直播中對網紅的評論後，感到不滿。本月8日，陳之漢在自己的直播頻道上，以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題進行直播，怒罵吳宗憲「您前輩，幹你娘機掰勒」、「本土天王，幹你娘」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」等語。

吳宗憲得知後，認為陳之漢貶損他的名譽，對他提告。台北地方法院日前依公然侮辱罪判陳之漢拘役58日，易科罰金5萬8千元，緩刑2年，判決確定後向公庫支付10萬元。

因陳之漢及台北地檢署均未上訴，全案在2020年10月6日定讞。陳需要按月到地檢署報到。由於他的戶籍地在新北市林口區，北檢囑託新北檢代執行陳的緩刑條件，其中包含每月到地檢署向觀護人報到一次。

陳之漢在收到檢察官通知後，僅在11月26日向地檢署報到，12月到3月連續缺席。陳之漢2月3日主動向檢察官具狀表示，他因槍擊案受重傷，目前還在治療、復健，須以輪椅代步，每月報到對他的傷勢來說負擔過重，且擔心有遭二次襲擊的疑慮，基於安全考量，希望能撤銷緩刑。

新北地檢署向新北地方法院聲請撤銷緩刑，新北地院審酌後，認為陳之漢主動請求撤銷緩刑，是因遭逢槍擊，依他的身體因素及人身安全考量，難以按時到地檢署報到，顯然他無服從保護管束及執行附條件緩刑的意願，違規情節並不重大，因此新北院裁定撤銷他的緩刑。